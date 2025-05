Cuál es el signo más vengativo y rencoroso de todo el zodíaco

En el universo de los signos del zodíaco , no todos reaccionan igual ante una traición o una ofensa. Hay quienes sueltan, quienes intentan entender… y quienes no olvidan jamás. La astrología ha estudiado estas diferencias y ha identificado un signo que se destaca por su memoria selectiva y su necesidad de ajustar cuentas.

Este signo no actúa en caliente. Suele esperar el momento justo, con una paciencia que asusta. El horóscopo lo define como profundo, emocional y extremadamente reservado con lo que siente. Pero cuando se siente herido, esa herida no cicatriza fácilmente. La venganza, para él, no es solo una reacción: es una forma de restablecer un equilibrio que considera perdido.