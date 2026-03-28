28 de marzo de 2026 - 10:12

Cuál es el signo más religioso y cercano a Dios de todo el zodíaco

Descubrí qué signo del zodíaco se destaca por su conexión espiritual, su fe inquebrantable y su profunda relación con lo divino.

Este es el signo más cercano a Dios.

Este es el signo más cercano a Dios.

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Por Alejo Zanabria

En el universo de la astrología, cada signo tiene características que lo conectan con diferentes aspectos de la vida, y la espiritualidad no es la excepción. Algunos signos destacan por su conexión más profunda con lo trascendental, su búsqueda de respuestas y su inclinación a creer en fuerzas superiores.

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Un signo que tiene una conexión especial con lo divino

Los astrólogos señalan que hay un signo en particular que tiene una sensibilidad única hacia lo espiritual. No se trata solo de religiosidad formal, sino de una inclinación natural a reflexionar sobre el sentido de la vida, los misterios del universo y la existencia de un ser superior.

Signos del zodíaco
Este es el signo más cercano a Dios.

Este es el signo más cercano a Dios.

Este signo no solo busca respuestas en la fe, sino que también vive su día a día con una sensación de propósito más allá de lo terrenal.

Su carácter compasivo y su capacidad para encontrar sentido en lo invisible lo convierten en un signo con una conexión especial con lo divino.

Este signo se distingue por su capacidad de confiar incluso en los momentos más oscuros. Cuando todo parece perdido, encuentra refugio en la espiritualidad, lo que le permite superar adversidades y seguir adelante con esperanza.

Signos del zodíaco
Este es el signo más cercano a Dios.

Este es el signo más cercano a Dios.

¿Cuál es el signo más cercano a Dios?

Según la astrología, Piscis es el signo más religioso y espiritual del zodíaco. Su naturaleza empática y soñadora lo lleva a conectarse fácilmente con lo trascendental, viendo señales en lo que otros consideran casualidad. Piscis siente que la fe, ya sea en Dios o en el universo, le da un propósito y guía su camino.

En segundo lugar, aparece Cáncer, un signo profundamente emocional que también encuentra en la espiritualidad un refugio y un sentido de protección divina. Ambos, con su sensibilidad y fe inquebrantable, representan el vínculo más cercano entre lo humano y lo divino.

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