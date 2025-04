Cuál es el signo más insoportable de todo el zodíaco.

De acuerdo con varios astrólogos, hay un signo en particular que se lleva todas las miradas (y no siempre de forma positiva). Es ese que interrumpe, quiere tener siempre la razón, y no soporta que lo contradigan. En el lenguaje de la astrología, esa energía puede resultar agotadora para quienes lo rodean, especialmente en vínculos laborales o afectivos.