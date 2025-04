Cuál es el signo del zodíaco más arisco y seco

En el universo de los signos del zodíaco, hay personalidades que se destacan por su calidez y otras que, directamente, parecen tener un “modo avión” emocional activado todo el tiempo. En astrología , estos rasgos no son casualidad: están marcados por el signo bajo el que naciste.

image.png

Si sos de los que siente que no encaja en un grupo “porque todos están demasiado sensibles”, quizás naciste bajo alguno de estos signos que no son muy demostrativos y suelen parecer duros por fuera, aunque en el fondo no siempre sea así.