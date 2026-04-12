12 de abril de 2026 - 14:22

Cuál es el árbol frutal que debe plantarse en abril para evitar el daño del frío invernal

Jardinería. Existe un árbol frutal que se beneficia del otoño y sembrarlo en abril puede marcar la diferencia entre un crecimiento débil y uno fuerte a futuro.

El ciruelo es un árbol muy completo para jardines pequeños o medianos.

El ciruelo es un árbol muy completo para jardines pequeños o medianos.

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Por Lucas Vasquez

La temperatura de abril anticipa lo que será el cambio de estación, pero también abre una oportunidad ideal para incorporar un árbol frutal en casa. Aunque en vísperas del invierno se debilita, abril es el mejor momento para plantar. Existe una especie que aprovecha el otoño para fortalecerse desde la raíz y llegar en mejores condiciones al crecimiento activo.

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Se trata de un árbol que, gracias a su resistencia y capacidad de adaptación, logra atravesar el invierno sin inconvenientes si se planta en el momento adecuado. Este detalle puede ser clave para asegurar una floración saludable y una futura producción de frutos mucho más abundante.

árbol frutal para abril
Los frutales necesitan pocos cuidados en un lugar con buena luz solar durante climas fríos.

Los frutales necesitan pocos cuidados en un lugar con buena luz solar durante climas fríos.

Por qué el ciruelo es ideal para plantar en otoño

El ciruelo es uno de los frutales más recomendados para plantar durante el otoño, especialmente en abril. Su principal ventaja radica en su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones y aprovechar el período de reposo invernal para desarrollar un sistema radicular sólido antes de la llegada de la primavera.

  • Durante los meses fríos, el árbol no destina energía a crecer en la superficie, sino que concentra su desarrollo bajo tierra. Esto le permite afianzarse mejor al suelo y prepararse para un crecimiento más vigoroso cuando suben las temperaturas. Como resultado, en primavera brota con mayor fuerza y estabilidad.
  • Además, se trata de una especie rústica, lo que significa que tolera bien distintas condiciones climáticas sin requerir cuidados excesivos. A esto se suma su valor ornamental: sus flores blancas o rosadas no solo anticipan la llegada de los frutos, sino que también embellecen cualquier espacio verde.
árbol frutal para abril
Existen distintas variedades como el ciruelo rojo que combinan producción y estética en el jardín.

Existen distintas variedades como el ciruelo rojo que combinan producción y estética en el jardín.

Cuáles son las claves para plantarlo correctamente y asegurar su crecimiento

Según la Real Sociedad de Horticultura, para que el ciruelo se desarrolle de forma saludable, es fundamental prestar atención a ciertos aspectos básicos desde el momento de la plantación.

  1. Uno de los más importantes es el tipo de suelo: necesita una tierra con buen drenaje, ya que el exceso de agua puede afectar sus raíces y dificultar su crecimiento.
  2. La ubicación también juega un rol clave. Este árbol requiere una buena exposición al sol para desarrollarse correctamente y producir frutos de calidad. Elegir un lugar donde reciba luz directa durante varias horas al día hará una gran diferencia en su evolución.
  3. En cuanto al mantenimiento, el ciruelo no demanda grandes esfuerzos, pero sí algunos cuidados puntuales. Por ejemplo, se recomienda realizar una poda ligera hacia el final del invierno, lo que ayuda a estimular el crecimiento de nuevas ramas y mejorar la estructura del árbol.
árbol frutal para abril

Plantar un ciruelo en abril no es una casualidad, sino una estrategia que permite aprovechar el ciclo natural del árbol para fortalecerlo desde la base.

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