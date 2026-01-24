Crueles y malignos: las personas de este signo disfrutan verte fracasar

Cuando se habla de los signos del zodíaco, siempre aparece la duda sobre quién lleva la delantera en cuanto a oscuridad y falta de piedad. La astrología sostiene que hay un signo que parece tener un magnetismo especial para generar dolor ajeno y no sentir culpa alguna.
Considerado por la astrología como el signo más cruel y maligno del zodíaco, los escorpianos (23 de octubre y el 22 de noviembre) tienen la capacidad de observar, analizar y luego atacar en el momento exacto. En el horóscopo, se describe a Escorpio como un estratega nato, alguien que nunca olvida una ofensa y que puede planear su venganza durante largo tiempo.
Lo más impactante de este signo es que, de acuerdo a la astrología, no solo castiga cuando alguien lo hiere, sino que también puede actuar simplemente por el placer de probar su poder. Para los demás signos del zodíaco, esta energía puede resultar asfixiante, ya que sienten que están ante alguien que siempre tiene un plan oculto.
Quienes conviven con Escorpio saben que no es recomendable subestimarlo. En el universo de los signos del zodíaco, es el que guarda más secretos y el que maneja mejor la manipulación emocional. Según el horóscopo, su mayor arma es el silencio, que usa como antesala de una reacción que suele ser devastadora.
Escorpio es el signo más malvado y cruel
La respuesta está en su planeta regente, Plutón, símbolo de la transformación, el poder y la oscuridad. Esta influencia, según la astrología, convierte a Escorpio en un signo con una fuerza única y en ocasiones temible. Dentro de los signos del zodíaco, se lo percibe como alguien capaz de renacer de sus propias cenizas, pero también de arrastrar a otros en su caída.
El horóscopo explica que esta naturaleza extrema lo hace tanto admirado como temido. Para la astrología, Escorpio puede ser un gran aliado, pero también el peor enemigo. Por eso, se lo considera el signo más cruel y maligno del zodíaco: aquel que, en silencio, disfruta cuando el resto pierde pie.