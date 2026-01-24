24 de enero de 2026 - 09:39

Crueles y malignos: las personas de este signo disfrutan verte fracasar

Dentro de los signos del zodíaco, uno se destaca por ser el más cruel, manipulador y vengativo de todos.

Este signo del zodíaco es el más cruel y maligno de todos.

Este signo del zodíaco es el más cruel y maligno de todos.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Cuando se habla de los signos del zodíaco, siempre aparece la duda sobre quién lleva la delantera en cuanto a oscuridad y falta de piedad. La astrología sostiene que hay un signo que parece tener un magnetismo especial para generar dolor ajeno y no sentir culpa alguna.

Leé además

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas que no buscan agradar

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas que no buscan agradar

Por Andrés Aguilera
Este nombre no se registra en Argentina desde hace más de 70 años.

Cuál es el nombre que desapareció en la Argentina: nadie se llama así hace más de 70 años

Por Alejo Zanabria

Considerado por la astrología como el signo más cruel y maligno del zodíaco, los escorpianos (23 de octubre y el 22 de noviembre) tienen la capacidad de observar, analizar y luego atacar en el momento exacto. En el horóscopo, se describe a Escorpio como un estratega nato, alguien que nunca olvida una ofensa y que puede planear su venganza durante largo tiempo.

Signos del zodíaco
Este signo del zodíaco es el más cruel y maligno de todos.

Este signo del zodíaco es el más cruel y maligno de todos.

Lo más impactante de este signo es que, de acuerdo a la astrología, no solo castiga cuando alguien lo hiere, sino que también puede actuar simplemente por el placer de probar su poder. Para los demás signos del zodíaco, esta energía puede resultar asfixiante, ya que sienten que están ante alguien que siempre tiene un plan oculto.

Quienes conviven con Escorpio saben que no es recomendable subestimarlo. En el universo de los signos del zodíaco, es el que guarda más secretos y el que maneja mejor la manipulación emocional. Según el horóscopo, su mayor arma es el silencio, que usa como antesala de una reacción que suele ser devastadora.

Signos del zodíaco
Este signo del zodíaco es el más cruel y maligno de todos.

Este signo del zodíaco es el más cruel y maligno de todos.

Escorpio es el signo más malvado y cruel

La respuesta está en su planeta regente, Plutón, símbolo de la transformación, el poder y la oscuridad. Esta influencia, según la astrología, convierte a Escorpio en un signo con una fuerza única y en ocasiones temible. Dentro de los signos del zodíaco, se lo percibe como alguien capaz de renacer de sus propias cenizas, pero también de arrastrar a otros en su caída.

El horóscopo explica que esta naturaleza extrema lo hace tanto admirado como temido. Para la astrología, Escorpio puede ser un gran aliado, pero también el peor enemigo. Por eso, se lo considera el signo más cruel y maligno del zodíaco: aquel que, en silencio, disfruta cuando el resto pierde pie.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuál de los signos del zodíaco es el que más se aleja cuando empieza a sentir algo.

Cuál es el signo del zodíaco que más se aleja cuando empieza a sentir algo

Por Ignacio Alvarado
Cuál de los signos del zodíaco es el más controlador y posesivo de todos.

Cuál es el signo del zodíaco más controlador y posesivo de todos

Por Ignacio Alvarado
Persona terca. (Gemini IA)

Los más tercos siempre son de este signo del zodíaco

Por Ignacio Alvarado
Cuál de los signos del zodíaco es el que más incomoda con su silencio.

Cuál es el signo del zodíaco que más incomoda con su silencio

Por Ignacio Alvarado