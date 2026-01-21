21 de enero de 2026 - 18:00

Los más tercos siempre son de este signo del zodíaco

La astrología, los signos del zodíaco y el horóscopo explican por qué la terquedad se vuelve una marca registrada difícil de negociar.

Persona terca. (Gemini IA)

Persona terca. (Gemini IA)

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Dentro de los signos del zodíaco, hay uno que se destaca por su determinación extrema. La astrología lo define como firme, constante y poco flexible. Según el horóscopo, cuando toma una decisión, nada ni nadie logra moverlo de su postura inicial.

Leé además

Cuál de los signos del zodíaco es el que más incomoda con su silencio.

Cuál es el signo del zodíaco que más incomoda con su silencio

Por Ignacio Alvarado
Cuál de los signos del zodíaco es el más observador y silencioso de todos.

Cuál es el signo más observador y silencioso de todo el zodíaco

Por Ignacio Alvarado

Esta terquedad no siempre es negativa. Para la astrología, en los signos del zodíaco también representa lealtad a las propias convicciones. El horóscopo señala que este rasgo puede ser admirable, aunque en discusiones cotidianas resulte agotador para quienes buscan consenso.

image

En vínculos personales y laborales, este signo suele resistirse al cambio. La astrología explica que necesita seguridad antes de ceder. Entre los signos del zodíaco, es el que más tarda en modificar hábitos. El horóscopo remarca que la presión externa solo refuerza su rigidez.

Cuando siente que lo apuran, responde con más firmeza. Según la astrología, este comportamiento es típico de los signos del zodíaco más estables. El horóscopo indica que su terquedad nace del miedo a perder control y equilibrio.

Tauro, el signo que no se mueve ni un centímetro

Para la astrología, Tauro es el más terco de todos los signos del zodíaco. Su energía de tierra lo vuelve persistente y resistente al cambio. El horóscopo describe a Tauro como alguien que avanza lento, pero jamás retrocede.

Tauro necesita pruebas concretas para cambiar de opinión. Según la astrología, no cree en promesas ni palabras vacías. Entre los signos del zodíaco, es el que más confía en su experiencia. El horóscopo afirma que, una vez convencido, es imposible hacerlo dudar.

image

En discusiones, Tauro escucha, pero rara vez cede. La astrología sostiene que su terquedad es una forma de autoprotección emocional. Dentro de los signos del zodíaco, es quien defiende sus decisiones hasta el final. El horóscopo señala que cambiar solo ocurre cuando él lo decide.

Lejos de ser caprichoso, Tauro busca estabilidad. Para la astrología, su firmeza sostiene proyectos a largo plazo. Entre los signos del zodíaco, es el que enseña que la constancia también es poder. El horóscopo concluye que su terquedad es, en realidad, una fortaleza bien definida.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuál de los signos del zodíaco detecta mentiras con facilidad y casi nunca se equivoca.

Este signo del zodíaco detecta mentiras con facilidad y casi nunca se equivoca

Por Ignacio Alvarado
Cuál de los signos del zodiaco es el más calculador y reservado de todos.

Cuál es el signo más calculador y reservado de todo el zodíaco

Por Ignacio Alvarado
Cuando ciertas energías se cruzan, la convivencia se vuelve un desafío permanente entre estos signos.

Viven enfrentados: los 2 signos más incompatibles del zodiaco

Por Redacción
Este es de los signos del zodíaco que siempre posterga decisiones importantes y después se arrepiente

Este signo del zodíaco siempre posterga decisiones importantes y después se arrepiente

Por Ignacio Alvarado