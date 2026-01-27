27 de enero de 2026 - 17:35

Cómo utilizar el vinagre para cortar la envidia en casa

Un gesto simple y cotidiano puede transformarse en un ritual poderoso para limpiar la energía de casa y bloquear la envidia acumulada, según el Feng Shui.

Por Lucas Vasquez

En distintos hogares el vinagre es un líquido multiuso, y para el Feng Shui se presenta como uno de los elementos energéticos más importantes para los rituales. En este caso, se utiliza para drenar energía, emociones y cargas invisibles que se acumulan con el paso del tiempo. Para eso, debe derramarse en un lugar específico de casa.

Esta práctica puede confundirse con la limpieza pero tiene un significado interesante para alejar la envidia que proviene desde el exterior. Según esta filosofía milenaria, el vinagre actúa como un neutralizador energético capaz de eliminar malas vibras, cortar la envidia externa y restaurar el equilibrio del espacio, especialmente cuando el ambiente se siente pesado o estancado.

vinagre feng shui
Este gesto se interpreta como una acción simbólica de desapego dentro de casa.

Cómo actúa el vinagre cuando lo tiramos por el inodoro, según el Feng Shui

En el Feng Shui, el vinagre es considerado un elemento con fuerte capacidad de purificación energética. Su naturaleza ácida simboliza la ruptura de cargas densas, pensamientos negativos y vibraciones que no fluyen correctamente dentro del hogar.

  • Cuando se utiliza en el inodoro, su función va más allá de lo físico: ayuda a “arrastrar” hacia afuera la energía negativa acumulada.
  • El inodoro representa un punto de escape del chi (energía vital). Si ese espacio está cargado, su influencia puede extenderse al resto de la casa, afectando el ánimo, el descanso y hasta las relaciones personales.
  • Tirar vinagre por el inodoro, especialmente en momentos de tensión, discusiones frecuentes o sensación de bloqueo, es una forma simbólica de limpiar ese canal energético.
  • Según esta filosofía milenaria China, este ritual también se asocia a la eliminación de la envidia. Se cree que ciertas miradas, comentarios o intenciones externas pueden quedar “pegadas” a los espacios donde el agua circula.

Es así que el vinagre actúa como un disolvente energético que rompe esas cargas y las expulsa, ayudando a restablecer un clima de armonía y protección en el hogar.

vinagre feng shui

Cómo y cuándo tirar vinagre por el inodoro para limpiar malas vibras

Para que el ritual tenga un sentido energético, el Feng Shui recomienda realizarlo de forma consciente.

No se trata solo de volcar vinagre y tirar la cadena, sino de hacerlo con intención. Lo ideal es usar vinagre blanco, ya que simboliza claridad, limpieza y neutralidad energética.

  • El procedimiento más recomendado es el de derramar una taza de vinagre directamente dentro del inodoro, preferentemente por la noche o al finalizar el día. Ese momento es clave, ya que se asocia al cierre de ciclos y a la liberación de cargas acumuladas durante la jornada.
  • Luego, se deja actuar unos minutos antes de accionar la descarga, visualizando cómo las malas vibras y la envidia se alejan del hogar.
  • Este ritual suele repetirse cuando la casa se siente pesada, después de visitas conflictivas o en períodos de estrés prolongado. Aunque también es habitual realizarlo en limpiezas energéticas más amplias, acompañándolo con ventilación del ambiente y orden general, dos pilares fundamentales del Feng Shui para que la energía vuelva a fluir.
vinagre feng shui

Tirar vinagre por el inodoro, según el Feng Shui, es un ritual simple pero poderoso para eliminar malas vibras, neutralizar la envidia y restablecer el equilibrio energético del hogar. Más allá de la limpieza física, este gesto ayuda a liberar cargas invisibles.

