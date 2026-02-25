25 de febrero de 2026 - 11:40

Cómo limpiar las quemaduras de una sartén antiadherente sin esfuerzo y de forma efectiva

Un método simple de limpieza y seguro para quemaduras en sartenes antiadherentes, sin arruinar el recubrimiento ni usar productos agresivos.

Las quemaduras en sartenes antiadherentes desesperan porque lo pegado parece “soldado” y uno termina raspando de más. Pero eso suele arruinar el recubrimiento. Si seguís estos consejos de limpieza y orden del hogar, vas a resolverlo con un método suave: agua caliente + bicarbonato a fuego bajo y una esponja blanda.

En la mayoría de los casos, el secreto es ablandar la quemadura con calor suave y después despegar sin fuerza: nada de virulana ni cuchillo.

Por qué no conviene raspar una sartén antiadherente

El antiadherente funciona como una película que evita que la comida se pegue. Si lo rayás, perdés antiadherencia y la sartén se vuelve más difícil de limpiar en adelante.

Además, guías de cuidado de marcas como Calphalon recomiendan limpiar con esponja suave y evitar lana de acero o limpiadores abrasivos, y también dejar que la sartén enfríe antes de lavarla.

Para no arruinarla, evitá:

  • Virulana / esponja metálica

  • Polvos abrasivos

  • Raspar con cuchillos o espátulas de metal

El método de limpieza sin esfuerzo: agua caliente + bicarbonato

Este paso a paso apunta a soltar la costra quemada sin dañar el recubrimiento. Hacelo con fuego bajo: la idea no es “cocinar” la mancha, sino aflojarla.

  • Cubrí el fondo con agua caliente (1 a 2 cm).

  • Sumá 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

  • Llevá a fuego bajo 5–8 minutos, apenas burbujeando.

  • Apagá y dejá reposar hasta que esté tibia.

  • Retirá el líquido y pasá una esponja suave o paño de microfibra.

Si todavía queda una capa fina, repetí el proceso una vez más: gana la paciencia, no la fuerza.

Qué hacer si la quemadura es vieja o muy negra

Cuando la quemadura ya está reseca o tiene varias capas, conviene sumar una etapa de remojo y una pasta suave.

  • Remojo nocturno: agua caliente + unas gotas de detergente, dejá 8–12 horas.

  • Pasta de bicarbonato: bicarbonato + un chorrito de agua, aplicás, dejás 20–30 minutos y frotás suave.

  • Esponja “no abrasiva” (de las que dicen aptas para antiadherente).

Marcas como Tefal también sugieren la pasta de bicarbonato con agua, aplicada y retirada con esponja no abrasiva.

Si el recubrimiento está saltado, opaco por zonas o se descascara, lo más seguro es reemplazar la sartén (ya no va a rendir igual y se va a pegar más).

Cómo prevenir la próxima quemadura (y alargar la vida del antiadherente)

La mejor limpieza es la que evitás. Para cuidar el antiadherente y que no se arme “cemento” en el fondo:

  • Usá fuego medio (el alto suele quemar más rápido).

  • No dejes la sartén vacía al fuego.

  • Elegí utensilios de madera o silicona.

  • Dejá que entibie antes de lavar (evitás deformaciones).

  • Guardala sin que roce metal: un paño o separador ayuda a evitar rayas.

