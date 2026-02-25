Cómo limpiar las quemaduras de una sartén antiadherente sin esfuerzo y de forma efectiva

Las quemaduras en
sartenes antiadherentes desesperan porque lo pegado parece “soldado” y uno termina raspando de más. Pero eso suele arruinar el recubrimiento. Si seguís estos consejos de , vas a resolverlo con un método suave: limpieza y orden del hogar agua caliente + bicarbonato a fuego bajo y una esponja blanda.
En la mayoría de los casos, el secreto es
ablandar la quemadura con calor suave y después despegar sin fuerza: nada de virulana ni cuchillo.
Por qué no conviene raspar una sartén antiadherente
El antiadherente funciona como una
película que evita que la comida se pegue. Si lo rayás, perdés antiadherencia y la sartén se vuelve más difícil de limpiar en adelante.
Además, guías de cuidado de marcas como
Calphalon recomiendan limpiar con esponja suave y evitar lana de acero o limpiadores abrasivos, y también dejar que la sartén enfríe antes de lavarla.
Para no arruinarla, evitá:
El método de limpieza sin esfuerzo: agua caliente + bicarbonato
Este paso a paso apunta a soltar la
costra quemada sin dañar el recubrimiento. Hacelo con fuego bajo: la idea no es “cocinar” la mancha, sino aflojarla.
Cubrí el fondo con
agua caliente (1 a 2 cm).
Sumá
2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
Llevá a fuego
bajo 5–8 minutos, apenas burbujeando.
Apagá y dejá
reposar hasta que esté tibia.
Retirá el líquido y pasá una
esponja suave o paño de microfibra.
Si todavía queda una capa fina, repetí el proceso una vez más: gana la
paciencia, no la fuerza. Qué hacer si la quemadura es vieja o muy negra
Cuando la quemadura ya está
reseca o tiene varias capas, conviene sumar una etapa de remojo y una pasta suave. Remojo nocturno: agua caliente + unas gotas de detergente, dejá 8–12 horas.
Pasta de bicarbonato: bicarbonato + un chorrito de agua, aplicás, dejás 20–30 minutos y frotás suave.
Esponja “no abrasiva” (de las que dicen aptas para
antiadherente).
Marcas como
Tefal también sugieren la pasta de bicarbonato con agua, aplicada y retirada con esponja no abrasiva.
Si el recubrimiento está
saltado, opaco por zonas o se descascara, lo más seguro es reemplazar la sartén (ya no va a rendir igual y se va a pegar más).
Cómo prevenir la próxima quemadura (y alargar la vida del antiadherente)
La mejor limpieza es la que evitás. Para cuidar el
antiadherente y que no se arme “cemento” en el fondo:
Usá fuego
medio (el alto suele quemar más rápido).
No dejes la sartén
vacía al fuego.
Elegí utensilios de
madera o silicona.
Dejá que entibie antes de lavar (evitás
deformaciones).
Guardala sin que roce metal: un paño o separador ayuda a evitar
rayas.