Cómo limpiar las quemaduras de una sartén antiadherente sin esfuerzo y de forma efectiva

Las quemaduras en sartenes antiadherentes desesperan porque lo pegado parece “soldado” y uno termina raspando de más. Pero eso suele arruinar el recubrimiento . Si seguís estos consejos de limpieza y orden del hogar , vas a resolverlo con un método suave: agua caliente + bicarbonato a fuego bajo y una esponja blanda.

En la mayoría de los casos, el secreto es ablandar la quemadura con calor suave y después despegar sin fuerza: nada de virulana ni cuchillo.

El antiadherente funciona como una película que evita que la comida se pegue. Si lo rayás, perdés antiadherencia y la sartén se vuelve más difícil de limpiar en adelante.

Además, guías de cuidado de marcas como Calphalon recomiendan limpiar con esponja suave y evitar lana de acero o limpiadores abrasivos , y también dejar que la sartén enfríe antes de lavarla.

Virulana / esponja metálica

Polvos abrasivos

Raspar con cuchillos o espátulas de metal

El método de limpieza sin esfuerzo: agua caliente + bicarbonato

Este paso a paso apunta a soltar la costra quemada sin dañar el recubrimiento. Hacelo con fuego bajo: la idea no es “cocinar” la mancha, sino aflojarla.

Cubrí el fondo con agua caliente (1 a 2 cm).

Sumá 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Llevá a fuego bajo 5–8 minutos, apenas burbujeando.

Apagá y dejá reposar hasta que esté tibia.

Retirá el líquido y pasá una esponja suave o paño de microfibra.

Si todavía queda una capa fina, repetí el proceso una vez más: gana la paciencia, no la fuerza.

Qué hacer si la quemadura es vieja o muy negra

Cuando la quemadura ya está reseca o tiene varias capas, conviene sumar una etapa de remojo y una pasta suave.

Remojo nocturno : agua caliente + unas gotas de detergente, dejá 8–12 horas.

Pasta de bicarbonato : bicarbonato + un chorrito de agua, aplicás, dejás 20–30 minutos y frotás suave .

Esponja “no abrasiva” (de las que dicen aptas para antiadherente).

Marcas como Tefal también sugieren la pasta de bicarbonato con agua, aplicada y retirada con esponja no abrasiva.

Si el recubrimiento está saltado, opaco por zonas o se descascara, lo más seguro es reemplazar la sartén (ya no va a rendir igual y se va a pegar más).

Cómo prevenir la próxima quemadura (y alargar la vida del antiadherente)

La mejor limpieza es la que evitás. Para cuidar el antiadherente y que no se arme “cemento” en el fondo: