Cuando una fila de hormigas aparece en la cocina o el baño, uno de los trucos caseros más repetidos consiste en colocar talco sobre el recorrido. El polvo puede actuar como una barrera seca y alterar temporalmente el camino que siguen. El talco comúno puede dispersar a las obreras visibles o hacer que cambien de ruta.

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El uso debe ser limitado. Se puede colocar una línea fina sobre una grieta, debajo de una abertura o en el punto exacto por donde ingresan las hormigas.

El talco no debe colocarse sobre alimentos, mesadas de preparación, utensilios ni lugares donde pueda ser inhalado por chicos o mascotas. También conviene evitar levantar nubes de polvo durante la aplicación.

Las hormigas obreras dejan señales químicas para que las demás encuentren agua o comida. Al limpiar el recorrido y cubrirlo con polvo, la fila puede desaparecer por un tiempo.

Pero si la fuente sigue disponible, la colonia buscará otra abertura. Por eso, los métodos que solo actúan sobre las hormigas visibles rara vez resuelven una infestación persistente.

Cómo eliminar a las hormigas de tu casa usando un poco de talco repelente casero efectivo

El paso más importante: quitarles comida y agua

La Universidad de Minnesota recomienda guardar alimentos humanos y de mascotas en recipientes cerrados, limpiar derrames y sellar las grietas utilizadas para ingresar.

Limpiá migas y azúcar: especialmente debajo de electrodomésticos.

especialmente debajo de electrodomésticos. No dejes alimento de mascotas durante la noche.

Secá la pileta y repará pérdidas de agua.

Lavá los envases antes de tirarlos.

Guardá miel, azúcar y galletas en recipientes herméticos.

Cómo cerrar los lugares por donde entran

Después de identificar el recorrido, se pueden sellar uniones de zócalos, huecos alrededor de cañerías y pequeñas separaciones en puertas o ventanas.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda la prevención física como parte del manejo integrado de plagas. El sellado reduce la necesidad de aplicar productos químicos de manera repetida.

Por qué los cebos suelen ser más efectivos

Los cebos formulados para hormigas están diseñados para que las obreras transporten el producto hacia la colonia. El efecto puede tardar varios días, pero apunta al hormiguero y no únicamente a los individuos que caminan por la casa.

Debe elegirse un producto autorizado para uso doméstico y respetarse completamente la etiqueta. Las estaciones tienen que quedar fuera del alcance de niños y animales.

No conviene rociar insecticida sobre la misma zona donde se colocó un cebo. Los aerosoles pueden matar o repeler a las obreras antes de que lleven el alimento hasta el nido.