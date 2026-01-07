Cómo arreglar una canilla que gotea agua todo el tiempo con pocos elementos que tenemos en casa

Un sonido mínimo que parece inofensivo puede esconder un problema mayor: una canilla que gotea no solo desperdicia agua, anticipa una falla fácil de resolver.

Con simples pasos y elementos se puede eliminar el problema de raíz y cuidar un recurso tan valioso como el agua.

El goteo constante de agua en una canilla es uno de los problemas domésticos más comunes y, a la vez, más subestimados. Con eso, se convive durante semanas (o meses) con ese ruido persistente sin saber que la solución puede estar al alcance de la mano, sin necesidad de llamar a un plomero.

Con pocos elementos básicos que existen en cualquier hogar y siguiendo una serie de pasos simples, es posible detener la pérdida de agua, evitar daños mayores y reducir el consumo innecesario que impacta tanto en el bolsillo como en el ambiente.

goteo de canilla Con simples pasos y elementos se puede eliminar el problema de raíz y cuidar un recurso tan valioso como el agua. WEB Por qué una canilla empieza a gotear y qué lo provoca En la mayoría de los casos, una canilla que gotea no lo hace por un defecto grave, sino por el desgaste natural de sus componentes internos. El uso diario, la presión del agua y el paso del tiempo afectan especialmente a las arandelas, los o-rings y los cartuchos internos, que son las piezas encargadas de sellar correctamente el paso del agua.

sino por el de sus componentes internos. El la del agua y el afectan especialmente a las los y los internos, que son las piezas encargadas de sellar correctamente el paso del agua. Cuando estos elementos pierden elasticidad, se endurecen o se deforman, el cierre deja de ser hermético y aparecen las gotas constantes.

se endurecen o se deforman, el cierre deja de ser y aparecen las Aunque en varias oportunidades, también puede influir la acumulación de sarro y sedimentos, algo muy común en zonas con agua dura, que impide que las piezas encajen correctamente.

y algo muy común en zonas con agua dura, que impide que las piezas encajen correctamente. En canillas más antiguas, el problema suele estar en la arandela de goma, mientras que en modelos modernos con monocomando, el origen suele ser el cartucho cerámico.

el problema suele estar en la mientras que en el origen suele ser el Ignorar ese problema de goteo no solo aumenta el desperdicio de agua (una canilla puede perder decenas de litros por día) sino que también acelera el deterioro de la grifería. Este “pequeño” problema provoca humedad constante, favorece la aparición de manchas, óxido y hasta hongos en la zona del lavatorio o la bacha.

Elementos básicos que tenemos en casa y se necesitan antes de empezar el arreglo Antes de desarmar la canilla, es fundamental preparar algunos elementos simples que suelen estar disponibles en casa o son fáciles de conseguir.

Entre ellos se encuentra un destornillador plano o Phillips, según el tipo de tornillo que tenga la manija, una llave ajustable o pinza, un trapo o paño seco y, en lo posible, una arandela de repuesto u o-ring compatible.

o según el tipo de tornillo que tenga la manija, una o un o y, en lo posible, una de repuesto u compatible. También es recomendable contar con un poco de vinagre blanco o un producto antisarro, que ayudará a limpiar residuos acumulados en las piezas internas. Antes de comenzar cualquier reparación, es indispensable cerrar la llave de paso del agua para evitar accidentes o derrames inesperados.

goteo de canilla WEB Paso a paso: cómo arreglar una canilla que gotea Una vez cerrada la llave de paso, el primer paso es retirar la manija de la canilla. Generalmente, esto se hace quitando una tapita decorativa que esconde el tornillo central. Al aflojarlo, la manija se libera y permite acceder al mecanismo interno. En canillas tradicionales, el siguiente paso es desenroscar el vástago para llegar a la arandela de goma, que suele ser la responsable del goteo. Si está endurecida, deformada o rota, debe reemplazarse por una nueva del mismo tamaño. En caso de no tener repuesto, una solución provisoria puede ser limpiar bien la pieza y volver a colocarla, aunque lo ideal es el cambio. En modelos monocomando, el procedimiento apunta al cartucho interno, que puede retirarse y limpiarse si está obstruido por sarro. El vinagre blanco en este caso actúa al instante para disolver estos residuos. Luego de limpiar o reemplazar la pieza defectuosa, se vuelve a armar la canilla respetando el orden original. Al finalizar, se abre lentamente la llave de paso y se prueba el funcionamiento. Si el goteo desapareció, la reparación fue exitosa. goteo de canilla WEB Arreglar una canilla que gotea es posible sin ayuda profesional en casos mínimos y además es una acción práctica y económica con elementos que están al alcance.