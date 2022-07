Coco Gras le dijo no a Al Pacino y eligió pasar el día del amigo con los sanjuaninos

Coco Gras se prendió a la creatividad de los chicos de Cuyo for export y juntos grabaron un divertido video viral sobre el día del amigo que ya está pasando de celular en celular por los grupos de whatsapp.

La escena es genial. Al Pacino y Robert De Niro llegaron tarde para organizar la juntada del día del amigo y cuando le pidieron el quincho al Coco, el no fue rotundo. “Cuando arman un fulbito no me llaman, vos no me convocas nunca”, fue el reclamo del conductor mendocino, que prefirió prestarle el quincho a su amigo “el sanjua” que lo llamó casi el mismo tiempo. Del otro lado del teléfono se escucha que el grupo de jóvenes está parado en Media Agua y vienen camino a Mendoza para celebrar el día del amigo. El sí del Coco fue rotundo y pidió que no trajeran nada. “Llevo una semita, por lo meno” se escucha al final del video.

Con el divertido tonito sanjuanino que los caracteriza, los Cuyo for export, una vez más divierten a través de las redes sociales poniendo la tonadita cuyana en reconocidos personajes internacionales. Sus videos se vuelven virales en cuestión de segundos y esta no es la excepción.

¿Quiénes son los Cuyo for export?

El equipo está formado por Rolando Cortellezzi, locutor y el que hace el doblaje en neutro, y Mariano Bertona un ex empleado bancario y que hoy es comercial y creativo en la productora, Adriano Bonada, un profe de educación física y el encargado de hacer la voz del sanjuanino, Florencia Nieto (diseño), Gonzalo Palacios (publicista), María José Luna (diseño y fotografía), Juan Ignacio Pacheco (animador) y Sebastián Casciani (ambiente).

En sus videos, los jóvenes pueden hacer que Steve Carrel hable en un perfecto sanjuanino de Caucete frente a un Ryan Gosling impresionado por su look, o que los Avengers discutan por cuál boliche era el mejor de Mendoza.