Cinthia Fernández reveló que Matías Defederico tuvo un despreciable gesto con su hija

Cinthia Fernández decidió suspenderle el régimen de visitas a Matías Defederico, quien no podrá ver a sus hijas por un tiempo. Tras esta contundente decisión, la bailarina salió a defenestrar a su ex y contó que una de sus hijas sufrió un acto de manipulación por parte de su padre.

“Un día, Charis viene de la casa del papá con un juguete y Francesca le dice ‘¿y qué me compraron a mí?’. Y mi hija le responde ‘me dijo papá que nada porque vos no te quedaste en la casa’. O sea, él le mandó a decir que no le compraba un juguete porque no se quedó en la casa del papá”, comentó Fernández en un móvil con el programa Intrusos.

Además, la panelista de Momento D, agregó: “Y yo, como tengo en la baulera juguetes archivados o de canjes, sorteé el momento y le dije ‘pero mamá tiene un regalo mejor’ y ahí fui y le di un regalo. ¿Es algo material? Sí. Pero no estoy yendo al punto material. Vos no podés castigar a una criatura así le regales una pulsera o un oso gigante porque no fue a tu casa”.

Fernández junto a sus tres hijas, poco días antes del viaje sorpresa que hicieron a República Dominicana. (Instagram).

“La otra vez también. La llevaba a una cama saltarina si se quedaba a dormir en la casa del papá. ¿Qué es esa manipulación? Le tendría que decir ‘vení hija, yo después te llevo a la casa de tu mamá. No te tenés que quedar a dormir’. Así se manejan las cosas y no decirle ‘no venís’”, cerró Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández

Aseguran que quieren echar a las hijas de Cinthia Fernández del colegio

Cinthia Fernández está en pie de guerra, no solo por las actitudes de Matías Defederico con sus hijas, sino porque en las últimas horas recibió la noticia de parte de Analía Frascino, su exsuegra y madre del exfutbolista, quien aseguró que quieren echar a las hijas de la modelo del colegio por los “comportamientos” de la mediática.

En diálogo con Primicias Ya, Frascino aseguró: “Ella se puso a pelear con una mamá, le pegó una patada al auto de la madre en la puerta de la escuela, hace unas semanas. También pasó que iban a un lugar de equitación pero ella se terminó peleando no sé con quién y también las echaron, eso pasó hace un tiempo”.

La madre de Matías Defederico explotó contra Cinthia Fernández

“Lugar que tocan las nenas, lugar que la madre hace lío. Estas cosas no las cuentan pero existen. Ella vive del quilombo y estamos un poco cansaditos ya. Ya ya le hice una denuncia y todo lo que decimos es verdad. Ella se agarra de la cuota alimentaria, pero mi hijo está cumpliendo con la cuota mínima hasta que el juez dictamine otro valor y puedan llegar a un acuerdo”, cerró la madre del futbolista y abuela de las niñas.