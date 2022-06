Cinthia Fernández instaló una cascada con tobogán en su pileta, una obra valuada en 9.500 dólares

Cinthia Fernández ha creado en su casa un lugar de entretenimiento para ella y sus tres hijas, fruto de su matrimonio con Matías Defederico. Y es que ahora, al gimnasio que se armó, suma una cascada y tobogán en la pileta para divertirse en el verano.

La bailarina ha ido compartiendo en su cuenta de Instagram los avances de la construcción al aire libre y también el resultado, soñado. Pero lo que se filtró y acaparó toda la atención es el valor de la obra, la cual está valuada en 9.500 dólares.

“En esta ando, muy pronto”, dijo en una historia en la que muestra a la pileta a punto de ser intervenida.

La cascada y tobogán de Cinthia Fernández

El precio fue revelado por TN Show e Infobae y al ver el informe, Fernández saltó enojada: “¿Qué pasa Infobae que andas llamando a empresas con las que trabajo preguntando mis gastos? ¿Me estás investigando? ¿Querés que vayamos a la justicia? ¿Qué te importa cuánto gasto en la cascada y tobogán que hago? La pagas vos o yo?”.

La cascada y tobogán de Cinthia Fernández

La cantidad de dinero llama la atención porque Cinthia está en un litigio judicial con su ex por la cuota alimentaria que, aparentemente, el ex futbolista no le pasa en tiempo y forma. Ella hace denuncias públicas de que no le alcanzaría la plata.

“Expectativa: ¡Buen día. ¡Ok! Lo vemos y te decimos. Cuota alimentaria actual en efectivo, 168.828 ARS, más el monto de OSDE”, se lee en una publicación de Fernández y luego comparte el dato real: “Realidad: Transferencia de terceros: Defederico Matías Adrián… Fecha 06/06/22, 55.000 ARS”.

La cascada y tobogán de Cinthia Fernández

Así es el tobogán y la cascada de Cinthia Fernández

La bailarina escogió un modelo divertido y estimulante que cuenta con un tobogán acuático más una palestra para escalar la cascada. “Va tomando forma el nuevo juego que me hicieron”, escribió.

Además, la construcción cuenta con iluminación para así poder ser utilizada en la noche o para que se luzca cuando no haya más sol.

El patio de la casa de Cinthia Fernández será como un parque de diversión para Charis, Bella y Francesca, sus tres hijas que siempre se ven sonrientes e inventando alguna travesura.