ChatGPT se cayó a nivel mundial y dejó a millones de usuarios sin servicio

La popular plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, desarrollada por OpenAI, sufrió una caída global que dejó a millones de usuarios sin acceso tanto en su versión web como en la aplicación móvil. Las fallas fueron ampliamente reportadas en plataformas como Downdetector, donde personas de diversas partes del mundo indicaron problemas para interactuar con el chatbot.

En el caso de la página web, los usuarios experimentaron dificultades para enviar consultas, ya que el botón para formular preguntas no estaba habilitado. Por otro lado, en la aplicación móvil, aunque era posible enviar consultas, estas generaban el mensaje de error: “Request is not allowed. Please try again later” (“No se permite la solicitud. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde”).

En Argentina, el 88% de las fallas correspondía a la aplicación, mientras que el 12% restante se registró en la página web, según datos de Downdetector. En España, las cifras fueron similares, con un 89% de errores provenientes de la aplicación y el resto de la página.

La respuesta de OpenAI

OpenAI se pronunció rápidamente sobre el incidente a través de X (antes Twitter), donde reconocieron las fallas en sus servicios. Sin embargo, el CEO de la compañía, Sam Altman, no emitió declaraciones desde su cuenta personal.

La empresa no detalló la causa exacta del problema, lo que generó diversas especulaciones entre los usuarios. Desde el lanzamiento de ChatGPT, el servicio ha enfrentado interrupciones similares, atribuibles a factores como aumentos repentinos en el tráfico, problemas técnicos o mantenimientos programados.

Impacto y reacciones

En redes sociales, particularmente en X, los usuarios reaccionaron de manera variada ante la caída. Mientras algunos manifestaron preocupación por el impacto en sus actividades diarias, otros aprovecharon la situación para compartir memes y comentarios humorísticos. Frases como “ChatGPT se murió” y “Mal momento para que ChatGPT se caiga, hombre, muy malo” se volvieron tendencia en la plataforma.

Además, algunos usuarios sugirieron alternativas como Grok, el chatbot integrado en X, que permite hasta 10 consultas gratuitas cada dos horas para quienes no cuentan con la suscripción X Premium. No obstante, Grok también enfrenta limitaciones significativas, lo que dejó a muchos buscando otras opciones.

Asimismo, el reciente lanzamiento de ChatGPT para WhatsApp también fue afectado por la caída. Este servicio permite a los usuarios interactuar con el chatbot a través del número +1 (800) 242-8478, pero tiene limitaciones significativas: no puede generar imágenes, interpretar documentos ni analizar videos o audios. Durante la interrupción, este servicio tampoco estuvo disponible.