Carmen Barbieri contó cómo sigue el procedimiento para saber si tiene o no una media hermana

Carmen Barbieri se enteró en abril que tendría una media hermana, una mujer llamada Alicia de 61 años que habría nacido de una relación extramatrimonial de Alfredo Barbieri. Lejos de asombrarse de la situación, la conductora hizo público su deseo de que fuera real.

“Ojalá tenga una hermana, pero qué tarde me aparece si es cierto”, dijo cuando se enteró de la noticia e inmediatamente coordinó para que se hicieran un ADN.

Según se conoció, las mujeres se harían la prueba el miércoles 1° de junio pero trascendió que eso no ocurrió y la fecha se pasó. Como era de esperarse, Carmen dio detalles de qué sucedió y cómo sigue el procedimiento para saber si tiene una media hermana o no.

En su visita al ciclo “Socios del espectáculo”, la madre de Fede Bal reveló: “Lo que pasa es que (Alicia) se dio el refuerzo, la cuarta dosis y le dio fiebre”, a lo que sumó: “Está en camita, le mando un beso”.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le preguntaron si ya se conocieron en persona y sin ningún problema, Barbieri contestó: “No, yo quiero verla antes de hacernos el ADN”.

Carmen Barbieri dijo que su supuesta media hermana se le parece

En el programa de chimentos, Carmen reveló que si bien no se han visto personalmente con Alicia, ha visto fotos y la ve muy parecida. “Mi hijo me dice que no me ilusione con tener una hermana, pero si el estudio dice que no, será una amiga. Ella dice que cuando vea sus ojos, voy a ver la mirada de Alfredo”.

“Ella le contó que a los 7 años veía a mi papá en la casa de una modista amiga de su abuela, que la crió como su mamá, pero luego contó la verdad. Una vez por mes, mi papá le entregaba un sobre con dinero a la abuela”, reveló la actriz.

La supuesta media hermana de Carmen Barbieri se comunicó con la actriz y dio a conocer sus deseos.

Y aclaró: “Mi mamá no sabía nada, lo hubiese matado a mi papá. Ella decía ‘algún día alguien toca el timbre y quizás, quién te dice, tenés un hermano’. Nunca tocaron el timbre y nunca se habló de este tema. Nunca escuché discusiones”.

Respecto a sus edades similares, con solo meses de diferencia, Carmen dijo: “Quiere decir que las dos mujeres estuvieron embarazadas al mismo tiempo. Me gustaría que Alicia pierda el miedo y si realmente es mi hermana, la cuente ella”.