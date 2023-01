Camila Homs viajará a Europa para que sus hijos vean a Rodrigo De Paul y la fecha está confirmada

Camila Homs pasa sus vacaciones en José Ignacio, Uruguay, donde les muestra a sus seguidores algunas sugerentes fotografías donde se la puede observar en bikini y se llevó todas las miradas en Instagram.

Pero este no sería el único viaje que la ex del futbolista realizaría, ya que se supo que viajará a Europa a llevar a sus hijos a que se reencuentren con Rodrigo de Paul.

En su programa “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio), Juan Etchegoyen brindó algunos detalles: “Hay novedades importantes ya que me vienen preguntando sobre Camila Homs, tengo la fecha en la que ella viajará con sus hijos a Europa para que se produzca el reencuentro de los pequeños con su papá, Rodrigo De Paul y dicho sea de paso les comento que sobre la imputación que circuló en las últimas horas no hay absolutamente nada, ella no fue notificada por lo menos me dicen”.

Los hijos de Rodrigo de Paul y Camila Homs festejando el triunfo.

De acuerdo con lo expresado por el periodista, se afirmó: “Según lo que me han informado, Camila ha decidido con su ex que a principios de marzo se genere el reencuentro, esto está confirmado”.

“Es increíble cómo un padre puede estar más de tres meses sin ver a sus hijos, pero bueno, cada familia es un mundo”, sentenció el conductor radial.

La foto del hijo de Rodrigo de Paul que compartió Camila Homs.

Camila Homs posó con una bikini cavadísima desde José Ignacio

Camila Homs eligió pasar el verano en la vecina ciudad de Punta del Este y retrató los mejores momentos para las redes sociales.

En medio de su diversión, surgió el polémico video donde se la vió arengando para que la gente cante una canción ofensiva sobre Tini Stoessel y luego contra De Paul.

Camila Homs

En su cuenta de Instagram, donde posee más de 900 mil seguidores, Camila Homs se expresa sobre todo, pero los últimos días únicamente lo uso para mostrar sus vacaciones.

Esta vez dejó postales en bikini: primero, con una azul con detalles en fucsia y celeste, y luego, con una color negro que demostró las curvas perfectas que tiene.

Camila Homs