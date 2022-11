Camila Homs rompió en llanto tras hablar de su separación Rodrigo De Paul: “Sin mis hijos no hubiera podido seguir”

Camila Homs se separó hace unos meses de Rodrigo De Paul y ambos comenzaron una nueva vida. Él con la cantante Tini Stoessel y ella junto a Charlie Benvenuto.

En las últimas horas, la modelo brindó una entrevista con el programa “En las tardes”, por El Nueve y no pudo ocultar sus lágrimas al referirse a su separación con el mediocampista y a la fuerza que le dieron sus hijos para poder salir adelante: “No fue un año fácil. No, no. Me pasaron un montón de cosas”, comenzó.

Rodrigo De Paul y Camila Homs separados

“Tengo un nene de un año y medio y pienso que tiene 15 por todo lo que pasó. Fue un montón”, destacó Homs, quien señaló: “Agradezco que me haya pasado todo lo que me pasó y tener a mis hijos que son la luz de mi vida. Ay, no puedo hablar… nombro a mis hijos y ya me emociono. Soy re sensible”, expresó la modelo.

Al mencionar a los pequeños, la modelo se quebró: “Mis hijos son todo. Creo que sin ellos, la verdad, no hubiera podido salir como salí”, reconoció, ya rota en llanto. “Levantarme, verles la carita y decir ‘tenes que seguir’. Mis hijos me dan fuerza que me sale y me dice ‘dale’”, cerró Camila Homs.

Camila Homs habló del accidentado concierto de Coldplay en el que se topó con Tini Stoessel

Camila Homs afirmó que el pasado 1 de noviembre se llevó una gran sorpresa al concurrir al recital de Coldplay y saber que la figura invitada era Tini Stoessel, la actual novia de su ex, Rodrigo de Paul.

“Me pareció raro encontrármela a ella en un recital de Coldplay, pero todo bien. Igual no sentí que fue un cruce, ella ni se habrá enterado de que yo estaba. Eran 60 mil personas y fue súper casual. Yo no sabía que iba a ir. Me tomó de sorpresa”, comenzó la modelo en diálogo con Mañanísima.

Camila Homs y Tini Stoessel

Cuando le pidieron una opinión sobre su ex y su actual novia, Homs respondió: “El tema está recontra superado. Están juntos. Me parece perfecto. Se ven bien y está todo bien”.