Camila Homs habló sobre la inesperada coincidencia con Tini Stoessel en el recital de Coldplay

Con mucha sinceridad y franquiza, Camila Homs afirmó que el martes pasado se llevó una gran sorpresa al concurrir al recital de Coldplay y saber que la figura invitada era Tini Stoessel, la actual novia de su ex, Rodrigo de Paul, según Ciudad Magazine.

Por una parte, la modelo habló con Mañanísima, en la fiesta de Los Más Clickeados de Ciudad Magazine, donde recibió su premio: “Me pareció raro encontrármela a ella en un recital de Coldplay, pero todo bien. Igual no sentí que fue un cruce, ella ni se habrá enterado de que yo estaba. Eran 60 mil personas y fue súper casual. Yo no sabía que iba a ir. Me tomó de sorpresa”.

Camila Homs y Tini Stoessel

Teniendo en cuenta las versiones de que De Paul habría comenzado a tirarle onda a Tini estando aún en pareja con ella, el cronista le preguntó: “¿Te genera algo o es un tema pasado?”. Acto seguido, Camila Homs respondió contundente: “El tema está recontra superado. Están juntos. Me parece perfecto. Se ven bien y está todo bien”.

Camila Homs disfrutó del show de Coldplay junto a su novio Carlos Benvenuto

Este miércoles, Pampito, en el programa Mañanisima, detalló que Camila Homs disfrutó del show de Coldplay con su novio, Charly Benvenuto, tras la versión de que la pareja estaba transitando una crisis.

“Se confirma que Cami no se separó (de Charly Benvenuto). Luli Fernández había contado que había tenido un impasse con Charly. Pero ayer estuvieron juntos”, remarcó el panelista.

Y agregó: “El colega Gustavo Méndez mostró las imágenes de Cami saliendo del recital con Charly”.

La sorpresiva ocupación de Camila Homs que se relaciona con una de sus pasiones

Luego de separarse de Rodrigo de Paul, Camila Homs comenzó a tener mucha exposición en los medios. Además, la modelo empezó a participar en diferentes eventos, la convocaron para importantes desfiles de moda, así como para diversas campañas fotográficas, según Teleshow.

Por su parte, en su cuenta de Instagram @camihoms, Homs suele mostrar imágenes de su vida personal y laboral. Además, publica postales cariñosas con sus hijos, Francesca y Bautista. Ahora, trascendió que también tiene otra cuenta paralela @camicooklook, dedicada a una de sus pasiones: la cocina.

La última receta que publicó Camila Homs

La modelo suele compartir con sus seguidores recetas de comidas dulces y saladas. Cómo hacer una tarta de frutillas, milanesas o unas galletitas sin gluten. Cuando vivía en Europa con el padre de sus hijos, Camila solía realizar muchas publicaciones con diferentes platos. Sin embargo, desde que regresó a la Argentina no suele compartir contenido a través de esta cuenta.