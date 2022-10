Camila Homs opinó sobre la supuesta separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “No me sorprende”

Tras las versiones de separación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Camila Homs respondió ante ‘Socios del Espectáculo’ que “no le sorprende” la situación de su ex con la cantante.

Socios del Espectáculo (El Trece) fue a buscar la palabra de Camila Homs y le consultaron por la presunta crisis entre Tini y De Paul.

Además, la modelo no se mostró ciento por ciento negada cuando le consultaron por la posibilidad de tener otra oportunidad con el padre de sus hijos.

Camila Homs, con sus dos hijos

“No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho. No sé si será verdad, pero no me involucra”, empezó diciendo.

“Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver”, agregó sobre la supuesta ruptura de la pareja

“¿Vos en el fondo lo seguís queriendo?”, preguntó, picante, el movilero de eltrece. Entonces ella contestó: “Lo aprecio, obvio. Es el padre de mis hijos”.

Y ahí llegó la pregunta más al límite del notero. “Ponele que se separan, más allá de que vos estás muy bien con Charly, ¿volverías a estar en una relación con Rodrigo?”, le consultó el periodista.

Y Camila, visiblemente incómoda, expresó: “No sé. No, no, ¡pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder”.

La crisis entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Según trascendió a partir de lo contado por Guido Záffora y Luli Fernández, la pareja ya habría decidido separarse y lo comunicarán después del Mundial de Qatar 2022.

Este no es el único problema del jugador. Hoy en día, hay un tenso presente con las autoridades del Atlético de Madrid.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, en el verano europeo, cuando vivían su amor a pleno. (Instagram @rodridepaul)

Debido a las diferentes complicaciones, De Paul le habría pedido a su madre, Mónica, que viaje a España para acompañarlo.

En Socios del espectáculo (El Trece), Luli Fernández contó que la madre le habría aconsejado “hacé lo que sientas, si querés anunciarlo, anuncialo”, en referencia a su supuesta separación de la cantante.

“Rodrigo la habría llamado a su mamá y le habría expresado su angustia a consecuencia de no haber sido convocado a un partido con el Atlético y posteriormente no fue titular y fue al banco”, añadió.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

“Él empezó a sentir que se veía afectada su carrera por la exposición que tenía por su romance con Tini a semanas del mundial”, contó.

“Habría bajado de peso y hay un montón de situaciones que lo habrían empezado a preocupar”, indicó la panelista.

“Ayer Tini hizo una campaña desde Barcelona y le preguntaron si podía ir a Madrid a visitarlos a sus fans. Y dijo ‘Ojalá pueda ir pronto’ y en varias oportunidades repitió ‘Hoy salgo de fiesta’”, reveló.