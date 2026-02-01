Caída de X: usuarios reportan fallas masivas y problemas para usar la plataforma

La plataforma de Elon Musk presentó fallas este mediodía y los internautas se mostraron impacientes ante la situación. Qué sucedió.

Los usuarios de la red social X comenzaron a reportar este mediodía dificultades para acceder y utilizar la plataforma, en un escenario marcado por fallas generalizadas que afectaron el funcionamiento habitual del servicio. Miles de internautas, amantes de la app, reflejaron su impaciencia ante la situación.

Según informó Noticias Argentinas, los inconvenientes se registraron a partir de las 11, cuando miles de personas denunciaron problemas para cargar contenidos, publicar mensajes y navegar con normalidad en el microblogging antes conocido como Twitter.

image El gráfico del colapso Las estadísticas de Downdetector son elocuentes: tras una jornada de estabilidad con reportes cercanos a cero, la curva de incidencias sufrió un pico vertical repentino en la última hora, superando las 377 notificaciones en un lapso muy breve.