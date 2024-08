Brasil: Un hincha ganó un sorteo para patear un penal, se cayó y se quebró el tobillo.

En el entretiempo entre el partido entre Vasco da Gama y Atlético de Goianiense, por la Copa de Brasil 2024, un hincha del equipo local ganó un sorteo para patear un penal, pero vivió un momento totalmente vergonzante frente a toda la hinchada.

El hincha bajó al terreno de juego para patear el penal y, mientras tomaba carrera, pisó mal con su pie izquierdo, cayó al suelo y la pelota terminó entrando en el arco.

La torcedura aparentemente le provocó una fractura, por lo que las autoridades consideraron necesario y urgente llamar a los médicos para que lo asistieran.

Mientras esperaba la llegada de la camilla, el hombre se dedicó a revisar su teléfono a pesar del tobillo hinchado, muchos consideraron esta situación extremadamente llamativa porque actuaba como si estuviera en su casa.

No dejó el celular ni siquiera cuando lo retiraban del campo. Al margen del particular momento, su equipo logró la victoria por 1-0 gracias a un gol de Lucas Piton en el alargue del primer tiempo. Esta victoria significó que Vasco no avanzaba a los cuartos de final de la Copa de Brasil desde hacía nueve años.

El insólito episodio vivido durante el partido por los octavos de final fue comentado por miles de usuarios en las redes sociales, sobre todo en X (ex Twitter).

Muchas personas se tomaron el momento para comentar varios chistes sobre lo particular de la situación. Algunos de los comentarios decían: ‘‘Estaba avisando al laburo que mañana no podrá asistir por razones personales’’; ‘‘Que jugador nos perdimos’' o ‘‘La hizo completa, gol de penal, lesión y que lo lleven. La experiencia completa.’'

Muchos otros no se lo tomaron con mucha gracia, recalcando que las canchas no son aptas para personas con zapatillas, tal como escribió un usuario: ‘‘Las canchas estan muy mojadas paara que patee un tipo en zapatillas. Era obvio que algo así podía pasar’'.