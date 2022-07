Belu Lucius negó estar embarazada y contó que no está bien de salud: “Los chequeos no me salieron bien”

Belu Lucius recibió varios mensajes de sus seguidores que le preguntaban si está embaraza y la influencer decidió responderles públicamente. Al parecer, sus fans están muy pendientes del cuerpo de la expanelista, por lo que ella se vio obligada a aclarar que solo aumentó de peso y que no está bien de salud.

La hermana de Emily Lucius grabó una serie de historias en las que contó que en el último tiempo aumentó 5 kilos, motivo por el que decidió ir al médico.

“Con una mano en el corazón, les agradezco los mensajes, pero no estoy embarazada, estoy con cinco kilos más, que no es lo mismo”, dijo Belu en sus historias de Instagram con un dejo de tristeza.

Y se tomó con seriedad explicarles a sus seguidores qué es lo que siente al respecto: “Ayer fui a la endocrinóloga porque estoy viviendo unas semanas con mucha angustia, con mucha ansiedad, con mucho estrés, no duermo, cambios menstruales…”.

“Me hice unos estudios de laboratorio, unos chequeos, no me salieron del todo bien. Así que bueno, no estoy embarazada chicos”, aclaró Lucius, quien es mamá de dos pequeños fruto de su matrimonio con Javier Ortega Desio.

Belu Lucius junto a sus hijos.

A raíz de esta situación, aprovechó para concientizar sobre la importancia de ir al médico y hacerse los chequeos anuales. “Les recomiendo de paso que se hagan los estudios médicos una o dos veces por año o como se los indique su profesional, el médico de cabecera de ustedes, clínico, nutricionista, endocrinólogo”, enfatizó.

Y haciendo uso de su lugar de influencer, Belu Lucius agregó: “Siempre está bueno saber lo que nos pasa internamente”.

Belu Lucius dijo que su hermana “está mal” tras su paso por “El Hotel de los Famosos”

Emily Lucius lleva algunas semanas en el ojo de la tormenta luego de la acusaron en las redes sociales de hacerle bullying a Locho Loccisano en “El Hotel de los Famosos” y de ser una de las responsables de sus malestares y del ataque de pánico que sufrió el participante en el “juego de la H”. Ante esta situación, Belu Lucius contó cómo está su hermana y fue contundente.

Las influencers se hicieron famosas por sus contenidos en redes y ambas tienen millones de seguidores, lo que les permitió a Belu ser parte de “Masterchef Celebrity” y a Emily del reality de Eltrece. Aunque la menor de las Lucius no corrió con la misma suerte de su hermana, y su imagen si vio bulnerada en las últimas semanas.

Es que las actitudes o comentarios de Emily molestaron a muchos usuarios en las redes y la hicieron responsable a ella y a Martín Salwe, principalmente, de haberle hecho bullying a Locho. Incluso, llegaron a pedir la “cancelación” de ella, es decir perjudicarle su trabajo con las redes sociales.

Un notero de América TV habló con Belu y le preguntó cómo está su hermana con las repercusiones del programa, que en el caso de Emily fue negativa. Es que si bien la joven ya está afuera del hotel, no puede hablar con la prensa o en redes hasta que no salga al aire el capítulo en el que es eliminada del reality.

“Mi hermana está mal, pero bien…La gente que la conoce sabe quién es... Lo que más me molesto es que digan que hizo bullying. Porque no es lo que yo creo, no lo hizo”, dijo convencida la instagramer.

“Que te digan cosas feas siempre afectan. Acá tenemos que hablar con propiedad y no hablar de bullying… Todos nos podemos equivocar”, apuntó.