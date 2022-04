Así está Guada Antón, la actriz de “Chiquititas” y “Casi ángeles”

Cris Morena encontró su lugar en el mundo de la ficción al crear ficciones con niños y adolescentes destinadas al mismo público, sin dudas sus tiras marcaron una época y quedaron en el recuerdo de los televidentes. “Chiquititas” y “Casi ángeles” siguen vivos en muchas mentes.

Casi todos los actores y actrices que integraban los elencos siguieron su carrera actoral, crecieron entre cámaras y sets de grabación aunque algunos se alejaron de la exposición y siguieron una vida como la de cualquier otra persona, como Guada Antón.

La joven que hoy tiene 25 debutó siendo una niña en “Chiquititas” en donde interpretó a Anita, luego pasó a “Casi ángeles” y se puso en la piel de Alelí. En ambas ficciones actuó junto a su hermano Nazareno o “Nano” como todos le decían.

Guada Antón, la ex Chiquititas y Casi Ángeles que es un fuego en las redes

A 16 años de esa primera aparición en televisión, Guada habló en exclusiva con Teleshow y contó cómo es su presente como psicóloga y el motivo que la llevó a decidir quedar afuera del mundo del espectáculo.

“A los siete años empecé teatro en una escuela de mi barrio y a los dos años fui al casting y quedé. Fue tocar el cielo con las manos. Al mismo tiempo fue todo muy repentino y mágico. Hoy lo pienso y me cuesta creer que yo estaba pasando por eso”, reveló.

La actuación la ayudó a cambiar su personalidad tímida, se volvió extrovertida pero así y todo no continuó en el rubro. “No sé si fue de un día para el otro que me alejé del medio. Tal vez para el afuera sí pero creo que en mi cabeza fue mucho más paulatino. Cuando finalizó la segunda temporada de ‘Casi ángeles’ hice algunos bolos en programas pero ya no era lo mismo (...) No sé si estaba preparada para seguir”.

”Sin temor a equivocarme podría decir que fue la etapa más linda de mi vida. El teatro, las giras, la gente que conocí: realmente fue una experiencia única”, confía la joven que mantiene contacto con Yeyito (Stéfano de Gregorio) y Gastón Dalmau.

Ante la consulta de si volvería a las ficciones, Guada Antón aseguró: “Hoy te digo que no me imagino volviendo al ruedo pero al mismo tiempo también te digo que si se me presentase la oportunidad, lo pensaría. Realmente fui muy feliz haciéndolo”.

La actual psicóloga dejó de trabajar en el medio hace 16 años, era una niña cuando se paraba enfrente de las cámaras y decía los libretos estudiados. Trabajó con grandes actores y recuerda esa etapa como una muy feliz de su vida. Se dio el lugar para compartir su visión sobre la crueldad que puede llegar a ser el mundo artístico para los menores.

“Conmigo no fue cruel el medio y creo que lo sufren más los adultos que los menores. De chico lo tomás como un juego más allá de que hay una responsabilidad, claramente”, y sumó: “Tal vez ese sea mi único miedo de volver. Al otro costado la de la fama: que se sepa tanto de mi vida privada, que todos hablen. No sé si estoy preparada para vivir así”.

“¿Cómo es un día tuyo lejos de las cámaras?”, le consultaron y ella confió: “Actualmente estoy trabajando mucho. A la mañana acompaño a un niño a la escuela y por la tarde estoy trabajando en un centro de neurodesarrollo. No paro. En cuanto a mi vida, el año pasado me mude sola con mi perra. Las salidas las dejo para el fin de semana”.

“En la calle me siguen reconociendo, dicen que no cambié nada y eso me causa risa. Me re divierte que me pidan fotos aunque a veces me da vergüenza porque soy tímida. Ese cariño me gusta”, dijo Guada.

Las fotos más sensuales de Guada Anton, la ex Chiquititas y Casi Ángeles

El perfil de Instagram de la joven que se alejó de las cámaras de televisión es un fuego, sus fotografías están llenos de Me Gusta y sus poses son de las más sensuales.

