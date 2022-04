Aseguran que Pinky tiene graves problemas de salud y que podría perderlo todo

Lidia Elsa Satragno, más conocida como Pinky, no atraviesa su mejor momento y según el programa “A la Tarde”, la reconocida periodista podría perder todos sus bienes debido a que posee una deuda millonaria.

“Hemos hablado en las últimas horas con casi todo su entorno, también hablamos con gente del espectáculo porque nos llegó una versión de que Pinky no estaría pasando por su mejor momento”, comenzó el panelista Diego Esteves.

Luego desarrolló: “No sólo por la cuestión de salud, que su hijo Gastón hizo pública, sino también por cuestiones económicas que la habrían llevado, y a su entorno, sobre todo, que se ocupó del trámite, a vender uno de sus departamentos”.

Pinky vuelve a la televisión con sus "Memorias desordenadas"

“De hecho el departamento que se habría vendido es co-lindante al departamento que hoy vive ella y es su única propiedad. En paralelo, otros datos públicos: que cobra poco más de la jubilación mínima y que eso no le alcanzaría para cubrir los gastos de una enfermera que tiene 24/7 para cuidarla, junto a su hijo, que también está viviendo con ella”, prosiguió el periodista.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Esteves añadió: “En el medio, deudas que tiene el espectáculo y el ambiente periodístico para con ella. Y después algo en lo que ella estaba esperanzada, que por lo que me dicen está muy complicado, es su jubilación, por haber pasado por la función pública, concretamente, como diputada; y eso es algo con lo que en algún momento contaba y que finalmente no sucedió”, agregó.

Recordemos que su expareja, Raúl Lavié hace poco aseguró que la conductora no lo reconoce: “Está perdida, no siento lastima por ella pero si mucha pena… duele muchísimo porque no se merecía ella esto…tendría que vivir rodeada de gloria, amada y recordada. Miremos por ejemplo a Mirtha Legrand. Con todo su talento y su inteligencia, está perdida en un rincón de su casa”, reveló.