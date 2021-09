La pandemia afectó la salud de Pinky y preocupa su situación: “Está postrada y dudo que pueda recuperarse”

Pinky está cada vez más delicada de salud y dudan de que la reconocida conductora de televisión esta vez pueda recuperarse. Fue su hijo, Gastón Satragno, fruto de su relación con Raúl Lavié, quien habló con Teleshow y dio detalles de cómo su madre sobrelleva la pandemia, lo que la afectó aún más.

Si bien Pinky ya estaba mal desde antes de la pandemia, como se la pudo ver en su última y polémica aparición en televisión en 2019, el avance del covid la afectó ya que no pudieron atenderla como ella lo necesitaba. Y en esa misma línea, comentó que solo tiene una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Como le ha pasado a la gran mayoría de los ancianos de nuestro país, la pandemia les hizo muy mal. Mamá antes de la pandemia todavía caminaba no mucho, pero caminaba… y ahora no”, comentó Gastón en diálogo con el medio.

“Fue por una cuestión de que no la podían atender. Más allá de todo eso, gracias a Dios hoy en día ella está muy bien, pese a todo. Está lúcida y de buen ánimo, pero por las afecciones que ella tiene está postrada y dudo que pueda recuperarse”, sentenció.

“Ella está en cama desde hace tiempo y sabe lo que tiene”, dijo el hijo de la actriz y resaltó: “Yo no cuento absolutamente con nadie siendo mi mamá Pinky. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando”.

“Durante ese tiempo no pudimos hacerles análisis y no pudo tener la revisación que necesita. Mi mamá tiene 85 años y terminó postrada porque no se le pudieron realizar controles debido a que no se podía ir a los hospitales y el PAMI tampoco hizo nada por ella”, expresó con cierto resquemor.

“Mi mamá está en su casa y va a tener la atención que tiene que tener. No le va a faltar absolutamente nada y ya no tiene deudas. Para esto tuve el apoyo de mi familia, de mi papá, de mis sobrinos, de mis tías y de mis hermanas”, dijo. Y añadió: “Pero no tuve apoyo ni de las figuras de la política, ni de las figuras de los medios”, contó decepcionado.

Aunque resaltó que Raúl Lavié lo acompañó, pese a que muchos hablaron mal de él. “Mi papá, tanto que hablan mal de él, ha estado conmigo y me ayudó con todo lo mejor que pudo”, relató.