Aseguran que Loly Antoniale sería la tercera en discordia entre Jorge Rial y Romina Pereiro

Tras los rumores de separación que enfrentan Jorge Rial y Romina Pereiro, se sumó la versión que asegura la presencia de Loly Antoniale como la tercera en discordia y quien sería uno de los motivos de la separación del matrimonio.

La versión de este fin de semana es que Rial estaría separado. La cuenta del Ejército de LAM puso ‘famoso conductor se habría separado e iniciaría su divorcio. Estaría viviendo en un departamento de Palermo y todos los caminos conducen a que Rial está separado”, señaló Lio Pecoraro en “El run run del espectáculo”.

Luego le cedieron la palabra a Estelita Muñoz y esta rogó que “Romina Pereiro no termine como La Niña Loly”, en un comentario que sorprendió a los conductores, que cuando la consultaron, la ex de Luis Ventura expresó: “Que no desaparezca del medio, porque ella era una trabajadora. La Niña Loly, cuando rompió con Rial, porque rompió ella, desapareció de los medios y de todas las publicidades que hizo”.

“Pero aparte, yo hace poco te dije que la Niña Loly estaba en Córdoba, fue primicia nuestra. ¿Adónde fue Jorge hace poco? A Córdoba. Es lo que yo digo: que la Niña Loly es el gran amor de su vida”, señaló Estelita.

“La Niña Loly que, a mi manera de ver las cosas, es la que lo hizo ser tapa de revistas a Rial. El enamoramiento, los viajes con ella, lo llevaron a tener muchas tapas de revistas, que era lo que él ansiaba ver. Y Loly, por lo hermosa mujer, por lo linda, le dio a Jorge lo que necesitaba”, aseguró la panelista.

“Él dijo que no quería que trabaje nunca más. No lo digo yo, vayan al archivo. Pero aparte es el problema que tiene últimamente, que se pelea con todas las mujeres habidas y por haber. Tiene un problema de polleras tremendo”, cerró Estelita sobre Jorge Rial.