Alfa llegó a su límite: las peleas en la casa lo dejan muy cerca de la expulsión

La casa de Gran Hermano cambia a una velocidad apabullante. Un día sos el más queridos, media hora después te odia todo un país.

Y Alfa viene jugando con fuego. Sus arranques están siendo cada vez más violentos y ya no causa gracia, como al principio. Está dejando de ser el protegido del público y él no lo sabe.

ALFA VS ALEXIS, ROUND MIL

Durante la gala del miércoles, Alfa y Alexis estuvieron a los gritos por un apodo que el cordobés le puso al jugador y se generó un ambiente incómodo entre los participantes.

¿Por qué llegaron a eso? Alexis le había dicho a Santiago del Moro que Alfa tenía un apodo: “negro cara de cebolla”. Y añadió que Walter tendría que sacarse el turbante que usa permanentemente para que se entendiera la gracia del apodo. Una vez que terminaron de hablar con el conductor, Alfa saltó indignado y enfrentó al cordobés.

“Te fuiste al carajo mal. Yo no jodo en cámara…Igual está bueno porque si querés dar protagonismo soy el protagonista”. Y siguió. “Quién es este para decirme Cara de Cebolla para que mañana un colectivero me diga Cara de cebolla a mí. Tengo que andar bancándome cosa que yo no me quiero bancar”, cerró, con cara de pocos amigos en una charla con Camila, Daniela y Romina.

Después Alexis preguntó si él nunca se había “ido a la mierda”, a lo que el participante respondió que no. Al grito de Caradura, “el Cone” le recordó lo del episodio de Coti que le valió ir a placa directamente.

Molesto, El Conejo miró al resto de sus compañeros de Gran Hermano y, en referencia a Alfa, disparó: " Con él no se puede joder, pero él si te puede joder a vos”.

ALFA VS. ARIEL, EL PUNTO FINAL

Alfa no soporta a Ariel. No importa lo que haga o diga el participante que entró hace poco a la casa. Todo le cae mal.

Y en un cruce que parecía inocente, Alfa explotó. “Mirá, te voy a pedir un favor. A mí no me gusta que me usen. Entonces, te cuento: si fuera mi casa, ¡Te echo! Pero como esta no es mi casa yo no te puedo echar”, le tiró por la cabeza.

Todo empezó cuando Ariel le preguntó sobre la hora a la que los despertaron en la casa. Famoso por adivinar la hora del día en la que están, el parrillero intentó tener algo de diálogo con Alfa.

“Y soy así: no me hables. ¡No me interesa que me hables! ¡No me interesa tener ningún tipo de relación con vos! ¿Está claro? ¿Clarito?” disparó el jugador de Gran Hermano.

En las redes, las actitudes de Alfa ya dejaron de ser graciosas, consentidas o justificadas. Si no tiene cuidado, el próximo en salir por la puerta de la casa va a ser él.

Alfa perdió el apoyo de la gente y en las redes lo critican

