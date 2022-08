Ale Ortega mostró su primer e increíble tatuaje cargado de emoción y significado

Alejandro Ortega, músico y conductor de Tardes de ReMate, el exitoso ciclo que se emite a la tarde por Canal 9 Televida, mostró su primer tatuaje en las redes sociales. Y no se trata de un tatuaje cualquiera. Una enorme deidad hindú decora su espalda y el diseño no fue caprichoso, viene cargado con un profundo significado, en un momento muy especial de la vida del conductor.

Ale Ortega contó el significado del increíble tatuaje que se hizo

Su presente es precioso. Su programa es un éxito. Tarde a tarde, Ale acompaña a sus “monstruitos” con información y juegos en Tardes de ReMate, el ciclo que comenzó el 2021 y sigue hasta hoy con una fuerza que copa la pantalla de Canal 9 Televida todos los días a la 18.30. Inquieto como nadie, Ale Ortega nos cuenta que está pronto a largar una gira por la provincia mezclando algunas de sus pasiones. Con algo de stand up y música, “Confesiones con Ale Ortega - La Gira del Monstruito” promete contar algunas de las historias más picantes que surgieron del ciclo Confesiones, programa que comenzó en la pantalla y que en la pandemia se acomodó en las redes sociales y explotó gracias al nivel de convocatoria del público.

¿Querés más? El conductor nos adelanta el lanzamiento de su marca “Creer by Ale Ortega” (@creerbyaleortega en las redes) que incluye “mezclas brujas” para ponerle al mate, charlas, sesiones de tarot y amuletos, todo esto acompañado de rituales para hacer de la espiritualidad algo cotidiano.

En un alto de este presente - y futuro -, cargado de amor, espiritualidad y proyectos, Alejandro decidió dejarlo grabado en su piel. Su espíritu sensible, creativo y en constante búsqueda de aventuras, entregó su cuerpo a la artista conocida como Gigi Up quien desplegó todo su talento en un tatuaje impresionante.

¿Por qué elegiste ahora hacer tu primer tatuaje?

Si me hubieses preguntado en diciembre de 2021 si alguna vez me tatuaría, mi respuesta hubiera sido “quizá sí, pero hoy no siento el impulso para hacerlo”. Luego de un arranque de año abrumador, y de un problema de salud provocado por el estrés, decidí generar un cambio en mi vida: no permitir que el pasado me dañe, ni que el futuro me llene de ansiedad; sino, más bien, vivir el presente. Ya que, en definitiva, sólo en el “ahora” tenemos poder. Después de varios meses de implementar acciones reales para enriquecer mi presente y mi espiritualidad, sentí que era el momento de hacerme este primer gran tatuaje. No fue capricho, sino más bien el resultado de una búsqueda interior.

¿Dolió?

Cuando subí a mis redes el tatuaje, y aclaré que fueron 12 horas de trabajo de Gigi Up, interrumpidas sólo por recreos de 10 minutos cada dos horas, la pregunta más frecuente fue: “¿Dolió?”. Y, honestamente, era tan fuerte y real mi necesidad de dejar huella de esta nueva etapa de mi vida -nada más, ni nada menos, que en mi piel-, que el dolor sólo fue anécdota. Pero, para contestar a la pregunta: la zona de la espalda es bastante sensible; y, más aún, si la estás pinchando durante 12 horas corridas. Por lo que al principio sólo fue cosquillas, luego empezó a molestar un poco, y ya al final sí me dolía. Pero, no hay dudas de que el dolor tiene mala prensa. El dolor va a estar, pero tenemos que darle un significado para que transmute. Porque si el dolor nos trasforma evolucionamos; en cambio, si dejamos que el dolor sea sólo dolor, nos enfermamos. Una mujer, al parir, siente mucho dolor: pero el dolor no es un impedimento para dar a luz. Ahora bien, ¿dolió un poco hacerme el tatuaje? Sí. ¿Fue un impedimento? Nunca.

¿Se puede contar el significado?

En resumen, este tatuaje para mí significa renacimiento, protección y conexión espiritual. Ganesha es un dios hindú con cuerpo humano y cabeza de elefante, hijo de los dioses Shiva y Parvati. Su mitología es absolutamente rica y profunda. Es una de las deidades más adoradas en la India; y se lo considera como señor de los nuevos comienzos, la superación de obstáculos, la sabiduría y la inteligencia. Durante el proceso del tatuaje, con Gigi hicimos algunos rituales re lindos: sahumamos el lugar, escuchamos el mantra de Ganesha y, ella, me iba contando qué parte estaba tatuando y yo intencionaba.

En el diseño de mi tattoo, Ganesha está parado sobre una flor de loto, que significa el triunfo del espíritu sobre los sentidos, y el enriquecimiento de la sabiduría y el conocimiento. Y, en su cabeza, la tatuadora diseñó geometría sagrada que, en resumen, son formas y líneas que predominan en la arquitectura de la Madre Tierra y del universo. El significado, sólo de esa parte del tatuaje, es mega profunda.

¿Te costó elegir el diseño?

No. Nos juntamos previamente con Gigi, le conté mi idea. Y ella lo armó. Me enamoré de inmediato del diseño. Sin dudas, ella supo leerme a la perfección.

¿Se viene otro?

Es muy loco cuando escuchás que muchos dicen: es un camino de ida. Y creo que es así. De hecho, el viernes de la semana pasada, en vivo en mi programa Tardes de ReMate, Gigi me tatuó en vivo un mate, cerca de mi muñeca derecha.

¿Por qué un mate? Porque, definitivamente, Tardes de ReMate cambió mi vida y mi manera de ver la profesión que tanto amo. ¿Por qué la mano derecha? Porque es con la que agarro el mate, que me acompaña durante todo el día. ¿Dolió? Nada de nada.