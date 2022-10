Ahora Wanda Nara usó uno de los lujosos autos de L-Gante para ir a una nota

Wanda Nara accedió a una nota exclusiva con “Red Flag”, el programa que conducen Grego Rossello, Belu Lucius, Tuli Acosta y Agustín Franzoni por Luzu TV. Pero llamó la atención que la modelo y empresaria llegó al estudio en uno de los lujosos autos de L-Gante.

El cantante de Cumbia 420 y la investigadora de “¿Quién es la máscara?” generan intriga con su relación, aunque ninguno de los dos lo confirma. Sin embargo, en medio de los rumores de affaire entre ellos, dejan pistas que dan a entender que son más que amigos.

Primero fue L-Gante quien fue a la nota con Mirtha Legrand en una camioneta de Wanda, que no pasó desapercibida ya que la tiene desde hace años. Y después volvió a usarla para ir a grabar “Canta Conmigo Ahora”, el programa de Marcelo Tinelli.

Ahora, fue la mediática quien usó uno de los tantos autos que el músico tiene, al menos con el que a él se lo ve circular más seguido. Además, es el mismo vehículo en el que ingresaron juntos al country en el que L-Gante vive.

Wanda llegó a la entrevista con los influencers en uno de los autos de colección del artista, ya que también tiene limusinas todas ploteadas con su música. Al menos, este que la modelo usó va más con su estilo.

En la entrevista en Luzu TV evitaron preguntarle sobre su relación con el cantante, pero sí confirmó que está soltera.

Wanda Nara usó el auto de L-Gante para ir a una nota.

L-Gante sorprendió con una declaración sobre Wanda Nara

Tras días de expectativas, fotos misteriosas y mensajes polémicos, L Gante blanqueó su relación con Wanda Nara durante su participación en la “mesaza” de Mirtha Legrand.

El referente de la cumbia 420 y la empresaria se separaron en septiembre de sus respectivas parejas, Tamara Báez y Mauro Icardi. Con este contexto y algunos proyectos que los reunieron en los últimos días, Marina Calabró, otra de las comensales, lanzó la pregunta en boca de todos.

“Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda. En tu producción me dijeron eso y no creo que me mientan”, señaló la periodista. Visiblemente nervioso, el artista solo atinó a decir: “Cuántas producciones mienten, ¿no?”.

L-Gante y Wanda Nara, en medio de las versiones que dan cuenta de un romance entre ambos. (Instagram).

El también periodista, Ceferino Reato, se sumó al interrogatorio. “¿Estás con Wanda o no?”, preguntó. “La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos”, respondió con picardía. “Está preciosa”, sostuvo Mirtha y L-Gante coincidió: “Es linda mujer”.

Calabró volvió entonces a la carga: “Cuando decís que la estás conociendo, ¿a qué te referís?”. “Eso. Significa lo que significa. Nos estamos conociendo es que, hasta hace poco, no la conocía y ahora sí”, concedió.

Además, reconoció que le escribió una canción a la también modelo. “Me ha inspirado un par de frases. No puedo decir nada porque le voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido”, admitió.