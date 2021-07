Vacaciones de invierno: ¿se levanta la restricción para compras por DNI en Mendoza?

Este jueves será el último día hábil antes de las vacaciones de invierno. El viernes 9, feriado, dará el puntapié a dos semanas sin clases en donde muchas familias aprovecharán para compartir tiempo. No se esperan largas estadías, por eso hay algunas medidas que las cámaras empresarias ven con muy buenos ojos.

Y el sector comercial espera una inyección económica importante después de un 2020 casi letal. Por ese motivo, y a la espera de turistas nacionales provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, entre otras, el pedido es unánime: más flexibilizaciones.

Días atrás, la ministra de Turismo y Cultura Mariana Juri, indicó a Los Andes que esa medida no estaba prevista. “Los turistas siguen la normativa provincial”, sostuvo la funcionaria. Es decir que para visitar bodegas, restaurantes o bares deberá hacerlo alguien con el número de terminación correspondiente en calidad de responsable del grupo. Lo mismo aplica para excursiones y demás salidas. No obstante, también aclaró que para el turismo nacional no se solicitará PCR ni se exigirá cuarentena.

Mendoza se prepara el receso invernal - Orlando Pelichotti | Los Andes

El intendente de la Ciudad intentará contentar a los comerciantes

A la posibilidad concreta de extender el alerta sanitario una hora, es decir que se pueda circular hasta 0.30, se suma ahora el pedido de las cámaras para que no se les exija a los turistas el DNI a la hora de realizar compras, asistir a un local o contratar una excursión.

“Hemos tenido contacto con comerciantes, gastronómicos para que hagamos las gestiones ante el Gobierno provincial porque hay un decreto. La idea es ver si se puede flexibilizar durante vacaciones de invierno las salidas por DNI para compras y salidas gastronómicas para que los visitantes pueda disfrutar todos los días sin inconvenientes”, explicó Ulpiano Suárez, jefe comunal de la Capital, a Los Andes.

Lo que distintas cámaras y comerciantes quieren es que se flexibilicen las restricciones, para lo cual habría que modificar la normativa vigente. El último decreto provincial deja expresa la terminación del documento para realizar algunas acciones.

Las reservas están bajas y se esperan estadías cortas, por la situación económica. Entonces “si vienen dos o tres días, que puedan comprar, a comer los dos o tres días que estén en Mendoza”, indicó. Ya hubo contactos con el Gobierno provincial y esperaba una resolución en las próximas horas teniendo en cuenta que faltan pocos días para el inicio del receso.