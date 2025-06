Un vecino del barrio Bombal grabó y confrontó a quienes realizaban pintadas a favor de Cristina Kirchner

"Con Cristina no se jode": vandalizaron la sede de la UCR y la "mesa" de la Franja Morada

La grabación, que circuló rápidamente por redes sociales, muestra al vecino cuestionando a quienes llevaban a cabo el acto de vandalismo, presuntamente dos mujeres y tres hombres. “¿Me explican por qué están pintando en la vía pública edificios que no son de ustedes? No pueden manchar la propiedad privada”, les reclamó el hombre, visiblemente molesto.