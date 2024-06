Tres pedidos de duras sanciones sacuden la interna del Partido Verde

El Partido Verde atraviesa una fuerte convulsión interna luego de que tres afiliados fueran notificados por el Tribunal de Conducta sobre pedidos de sanción. La Junta Central de Gobierno partidaria argumenta que violaron artículos de la Carta Orgánica y pide la expulsión de afiliados.

Las notificaciones le llegaron al senador Dugar Chappel, al concejal Ricardo García (Capital) y al edil godoycruceño Francisco Cordón. A los dos primeros les reclaman aportes partidarios de los últimos cinco meses. Y al concejal en Godoy Cruz, le endilgan haber armado el Interbloque “La Libertad Avanza” sin autorización partidaria.

Hay acusaciones cruzadas porque los apuntados hablan de un pacto con el peronismo y la necesidad de barrer díscolos. Mientras que desde la conducción, en la figura de Mario Vadillo, aseguran que no hay acuerdo y que todo es un tema meramente administrativo. El asunto podría llegar a la justicia federal con competencia electoral.

El cruce por los aportes

Una resolución del 11 de junio llegó a la casilla de correo electrónico del senador Dugar Chappel con el aviso de que tenía 72 horas para apelar la medida. En el archivo adjunto, se enteró que la Junta Central de Gobierno considera que había transgredido los establecido en el artículo 8, inciso e) de la Carta Orgánica que hace referencia a la obligatoriedad de contribuir con aportes económicos al partido. Se establece que sea el 5% de sus salarios para quienes ocupan cargos públicos.

En los considerandos, entienden que es causal de expulsión el hecho de no realizar aportes y por ende, le piden al Tribunal de Conducta, que preside Alejo Barbosa, que aplique los procedimientos que corresponden. Barbosa pidió los registros de aportes que están bajo la responsabilidad del diputado Mauro Giambastiani quien cumple funciones de tesorería.

Chappel y García prepararon una extensa apelación en la que cuestionan el camino del recurso administrativo interno. Destacan que durante la campaña electoral del año pasado financiaron de su bolsillo muchos gastos y que superan ampliamente cualquier aporte partidario.

“¿O acaso excelentísimos miembros de esta junta piensan que el gasto de combustible, folletos, carteles, banderas y todo el gasto de campaña que hicimos de nuestros propios bolsillos no deben ser reconocidos? ¿Al decidir una sanción de estas características por un tema económico no se debería tener en cuenta todo lo que invertimos para que este Partido crezca?”, preguntan en uno de los párrafos del escrito.

El senador Dugar Chappel discutirá el pedido de sanción y promete llegar a la justicia. Foto: Los Andes.

Aseguran que ni el ex diputado Mario Vadillo hizo aportes cuando fue legislador siendo ya afiliado al Partido Verde, ni que los actuales diputados Emanuel Fugazzotto y Mauro Giambastiani los realizan actualmente. La acusación recae también sobre los concejales Paula García y Pedro Bastías.

También exponen que nunca fueron notificados por parte de Giambastiani “de manera fehaciente ni nos brindó información del número de cuenta del Partido para poder realizar los aportes correspondientes, información relevante y sustancial para que los pueda realizar”.

Denuncian una serie de irregularidades y entre las pruebas ofrecidas hay un oficio para que el Tesorero remita resumen de la cuenta bancaria en donde se depositan los ingresos del partido desde enero de 2020 a la fecha.

El caso de Francisco Cordón es distinto. El concejal del Partido Verde en Godoy Cruz avisó, el 20 de mayo de este año, a las autoridades del Honorable Concejo Deliberante de esa comuna que se armaba el Interbloque “Frente La Libertad Avanza” conformado por el bloque del Partido Demócrata - La Libertad Avanza y el bloque del Partido Verde que él integra.

Los motivos fueron más que suficientes para que se le pidiera la sanción dado que no tenía autorización partidaria para hacer ese tipo de alianzas que “confunden al electorado”.

Mauro Giambastiani explicó a Los Andes que la Carta Orgánica no establece la forma en la que se hacen los aportes, aunque está claro que es el 5% de los sueldos. “Si ellos traen el dinero en efectivo, se les hace un recibo y si lo quieren depositar a la cuenta, nos mandan el comprobante. Todos los meses elaboro una planilla con ingresos, se firma del 1 al 10 y es la conformidad de lo que depositaron”, indicó.

El diputado Mauro Giambastiani junto a Emmanuel Fugazzotto, en la Legislatura. Foto: Prensa Partido Verde

“Diputados y senadores asumimos en noviembre, y los concejales en diciembre. Los últimos días de diciembre quedamos en que al no haber nombramientos de asesores y demás, empezábamos a aportar con el sueldo de enero y desde ese momento no aportaron. Con el cargo tomado, las únicas que no aportaron fueron García, Chappel y las personas de su equipo”, agregó el diputado. Indicó que son cerca de 15 las personas que mensualmente aportan.

El senador retruca: “Es mentira. No hay nada acordado. Nadie en el Partido Verde pagó los aportes. Es un invento. Se creen que hacen una maniobra brillante, se juntan y un día deciden pagar los aportes. Es tan burdo que no se puede creer”.

Chappel hace una fuerte crítica a la decisión de la Junta Central de Gobierno. “La integra el presidente que es Mario Vadillo, la vicepresidenta que es Paula García y el Secretario General que soy yo. No me notificaron nunca de esa reunión en la que decidieron emitir esta resolución. Es muy burdo”, indicó.

Mario Vadillo, por su parte, remitió todo el conflicto a un tema administrativo. “Es un tema interno del partido, de incumplimiento. Tienen que aportar al partido. Y los han intimado varias veces, sino no hay forma de que se hagan esos aportes y administrativamente tienen que depositar la plata. No hay recursos extras que no sean portes de los propios afiliados”, expresó.

Las sospechas de un acuerdo

“Tienen compromisos asumidos y no los pueden cumplir por una división interna. El Partido Verde era una alternativa distinta a lo mismo de siempre. Cuando decís que vas a una alianza con el peronismo, te sirve para una candidatura pero no para que el partido crezca”, dice Chappel.

Dirigentes del Partido Verde y el PJ se mostraron juntos en la Legislatura. Foto: Gentileza

Para el senador, hay una intención de desplazar a los díscolos y que estas resoluciones responden a una estrategia de seducción con el peronismo. Hubo algunas fotos en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.

Los rumores aumentaron luego de que la senadora Adriana Cano contara que Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto estuvieron en San Rafael el día de la foto entre distintos sectores del PJ frente a unos manteles que despertaron la acidez de los peronistas que no participaron del retrato.

“No tenemos acuerdo. Las dos últimas elecciones fuimos de forma independiente. No se por qué habría un acuerdo. No estamos en época electoral. Uno con las oposiciones tenés reuniones, igual que con el oficialismo. Pero no hay acuerdo, menos con el peronismo o kirchnerismo”, dijo el ex diputado.

¿Rumbo a la justicia?

Chappel está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Si no se le revoca la resolución, irá con el planteo a la Convención Partidaria que la integran casi una veintena de dirigentes pero tiene dos bajas: Jesús Reinoso y Marcelo Romano, ya fuera del espacio.

Fuentes partidarias indicaron que no es necesario que haya reemplazos porque no se afecta el funcionamiento del partido. Pero que es algo que deberá resolverse cuando se convoque a la convención para tratar este asunto. Dentro de ese órgano, están tanto Chappel como García.

En caso de que no haya cambios, el senador provincial acudirá a la justicia federal con competencia electoral que conduce Pablo Quirós, para que haya una resolución judicial. Aunque, sin lugar a dudas, ya hay un quiebre y la sangre se encamina a llegar al río.