Tras ser cuestionada por su silencio, la diputada Lourdes Arrieta criticó a la prensa: qué dijo

La diputada libertaria Lourdes Arrieta explicó en un programa de streaming por qué no atiende las consultas de la prensa y calificó a los medios como “intermediarios de alguien que les ha pasado un sobre”.

La fuerte descalificación de la legisladora mendocina tronó en el programa “El Bunker de Milei”, un ciclo que se emite en YouTube, en el cual las conductoras no le preguntaron por el tema del día: la visita de Arrieta y otros legisladores oficialistas a genocidas que se encuentran presos.

“Es difícil encontrarse con la prensa, que piensa que son todos iguales. Hasta ataques de pánico he tenido, por los titulares agresivos, nocivos, maliciosos, de los mismos colegas. Como está la libertad de prensa se llega al punto de injuriar y calumniar”, arrancó Arrieta. Y enseguida arremetió: “Los medios son intermediarios de alguien que les ha pasado un sobre”.

La diputada nacional ha rechazado de manera constante todas las consultas de la prensa, por lo menos desde los festejos vendimiales para acá. Este miércoles, debido a la polémica en la que quedó envuelta, recibió pedidos de notas periodísticas que no atendió y hubo una fuerte polémica en un grupo de Whatsapp de difusión de La Libertad Avanza, en el cual un vocero suyo arremetió con una propuesta llamativa: anunció que enviará un formulario para la solicitud de charlas de periodistas con la legisladora.

En este contexto, Arrieta arremetió en forma directa contra los periodistas que la han criticado por no dar notas. “Algunos periodistas se molestan porque no contesto llamados. Un funcionario público está obligado a dar una respuesta en un medio público y/o a través de vías públicas. Pero la mayoría (de los medios) son pagados por el privado, que escucha quien quiere escucharlo, y el funcionario no está obligado. Uno tiene las redes suyas, la damos por ahí”, expresó.

Y se explayó: “Este Siglo 21 nos exige cambiar la manera de comunicar, con un siglo 20 que decía que el periodismo era el cuarto poder, el cuarto poder ahora son las redes sociales. A Javier (Milei) no le hizo falta ir a tal medio o pautar con nadie”.

“A mí me interesa responderle al vecino, no a los medios”, dijo también en el intercambio coloquial con las conductoras del programa, en el cual, a pesar de que el último aumento lleva el salario de un diputado nacional por encima de los 2 millones de pesos, afirmó que no tiene plata para tener un celular “caro”. “Tengo un celular de 2021, voy a ver si puedo sacar algo a crédito”, expresó.

Todas estas expresiones y muchas afirmaciones polémicas más hizo justo a lo largo de una jornada en la que recibió críticas fuertes del radicalismo y el PJ mendocino por haberse reunido en el penal de Ezeiza con exmilitares condenados por asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y robos de bebés durante la dictadura iniciada en 1976 por Rafael Videla.