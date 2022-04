Suárez volverá a insistir con la reforma constitucional y la ley de educación

El domingo a las 10 de la mañana, el gobernador Rodolfo Suárez dará su tercer discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura. Enfrente estarán todos los diputados, senadores y autoridades políticas, eclesiásticas y militares.

Es la primera vez, desde que asumió la gobernación, que será el protagonista principal de la fanfarria de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo. Es que, en mayo de 2020, bajo las restricciones de la pandemia de coronavirus, el discurso lo dio en un recinto sin gente y poblado de pantallas en las que se veían las caras de los legisladores; en 2021, su palabra fue escuchada de manera presencial apenas por los presidentes de los bloques de las dos cámaras.

¿Qué se espera del discurso de este año? Las claves de su mensaje se guardan bajo siete llaves; las apuestas dicen que Suárez anunciará que este año intentará avanzar con la sanción de una nueva ley de educación y la reforma constitucional.

Esas serían las principales cartas que jugará Suárez sobre la mesa de la política. Además, los cercanos aseguran que el gobernador machacará con la creación de empleos, uno de los temas que más reitera el mandatario provincial.

El viaje a Israel del gobernador atrasó todo el proceso de elaboración del discurso. En realidad, hay un encargado que ha estado trabajando en el texto durante la ausencia de Suárez. Se trata del publicista Gustavo Videla, histórico encargado de las campañas electorales del radicalismo en la última década.

Según algunos cercanos, cuando el mandatario llegó a la provincia, ayer en la mañana, se encerró para ver el texto preparado por Videla y se dedicó estudiarlo y a hacer algunas correcciones. Por lo que son pocos los que saben efectivamente qué va a decir el gobernador mañana.

DOS AÑOS DE LA REFORMA

La modificación total de la carta magna mendocina fue el principal anuncio del primer discurso de Suárez ante la asamblea legislativa virtual, el 1 de mayo de 2020.

Poco más de tres meses después, el 11 de agosto de 2020, el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez llevó a Legislatura el proyecto de ley para declarar la necesidad de la reforma.

Desde entonces la iniciativa duerme en el Senado provincial. El problema es que para aprobar esa ley hace falta un amplio consenso legislativo que permita juntar dos tercios de los votos en ambas cámaras. Y Cambia Mendoza no los tenía, ni los tiene ahora.

El Frente de Todos-PJ ha insistido en su rechazo a la iniciativa, aún cuando el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) emitió opinión respecto de la modificación. En marzo de 2021, de los 83 integrantes del consejo, 61 respondió la consulta sobre la propuesta de Suárez; de los que respondieron, 42 lo hicieron afirmativamente.

Tras la victoria electoral de noviembre pasado, el Gobierno anunció que insistirá con la reforma. O, por lo menos, con que se haga el debate en la Legislatura. Con el recambio legislativo, el frente oficialista Cambia Mendoza tiene más legisladores en ambas cámaras, pero en ninguna de las dos junta lo que se necesita para votar la ley para declarar la necesidad de la reforma y poder iniciar el proceso de modificación. Obligatoriamente, Suárez sigue necesitando que parte del peronismo apruebe su propuesta.

En el oficialismo siguen atentamente la evolución de la interna en el Frente de Todos, que en Mendoza ya tiene algunos efectos: hace dos semanas nació oficialmente un espacio no kirchnerista encabezado por los intendentes Roberto Righi y Emir Félix ¿Apostarán a que los votos para aprobar la necesidad de la reforma salgan de ese espacio que no controla la camporista Anabel Fernández Sagasti?

LEY DE EDUCACIÓN

La otra carta que jugaría Suárez en el discurso del 1 de mayo es la nueva ley de educación. A fines de setiembre de 2020, el gobernador y el titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, lanzaron un borrador.

El objetivo de ese lanzamiento era que los docentes que participarían del Congreso Pedagógico 2020, que se realizó en noviembre, empezaran a interiorizarse de la propuesta y propusieran modificaciones. Entre el 23 de setiembre, cuando se lanzó el borrador, y los primeros días de enero hubo más de 1.300 aportes que llegaron a la DGE para incluir o modificar la iniciativa.

Sin embargo, ese proceso de construcción colectiva planteado originalmente, se encontró con la dura resistencia del gremio docente. Así, en el primer fin de semana de octubre, Suárez anunciaba que postergaba el debate de la nueva ley de educación.

En la edición del 4 de octubre, Los Andes publicaba la decisión del gobernador: “no se va a poder debatir la ley en serio mientras el SUTE tenga la interna que tiene. Hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario porque es un tema clave y no podemos prescindir de la voz del gremio en la definición”, dijo a este diario.

La interna a la que se refería Suárez era la elección para el recambio de autoridades del gremio docente. Ese proceso electoral fue postergado por la dinámica establecida por la pandemia. Finalmente, la elección se hizo el 15 de diciembre de 2021 y la ganadora fue la kirchnerista Carina Sedano, que venció a los candidatos de la izquierda.

Tal vez lo que envalentona a Suárez es que la negociación paritaria con la nueva conducción llegó a buen puerto, tras un mes de negociaciones, a diferencia de lo que ocurría con Sebastián Henríquez, que prácticamente no firmó ningún acuerdo paritario con los dos gobierno radicales: sólo firmó la paritaria 2019 con Alfredo Cornejo, en 2020 (primer año de Suárez) no hubo negociación por la pandemia y en 2021 el SUTE no firmó acuerdo.

Vallas por todos lados

Con el retorno a la presencialidad, volverán las restricciones a la circulación en las inmediaciones de la Legislatura provincial. Otra vez el gobernador llegará a la Casa de las Leyes desde Avenida España y Peatonal Sarmiento y volverán las clásicas vallas para mantener a la militancia circunscripta a las veredas de la Peatonal.

Se espera la presencia sindical, que quedará, como en otras oportunidades, en la plaza Independencia, detrás del vallado.

Agenda del 1 de mayo

8.30 – Recepción de Autoridades.

8.45 – Saludo a la Formación Policial e izamiento de la Bandera en Paseo Sarmiento a cargo del Vicegobernador Mario Abed, el Presidente de la H. Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, la Presidenta Provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, y Presidentes de Bloques de ambas Cámaras.

9 – Inicio de la Asamblea Legislativa

Izamiento de Banderas y lectura del Orden del Día.

Designación de la Comisión de Exterior e Interior.

Cuarto Intermedio.

9.45 – Recepción del Gobernador de la Provincia por la Comisión de Exterior, en Paseo Sarmiento.

Saludo de Honor a la Formación por parte del Gobernador, en la explanada de la Legislatura.

Recepción del Gobernador por la Comisión de Interior en el Salón Rojo.

Ingreso al Recinto de Sesiones.

10 – Discurso