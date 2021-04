Covid-19: Suárez se acerca a Uñac y Morales para comprar vacunas en conjunto

En medio de la baja cantidad de vacunas contra el coronavirus que ha adquirido el país y que se distribuye a las provincias, la mayoría de los gobernadores salieron en los últimos días a tratar de cerrar acuerdos con laboratorios del mundo que están elaborando vacunas. Rodolfo Suárez fue uno de ellos, pero también ha buscado aliarse con otros mandatarios para potenciar la negociación.

Según confirmaron desde Gobernación, Suárez se comunicó la semana pasada con su par de San Juan, Sergio Uñac; pero también con Gerardo Morales, de Jujuy.

Con ambos dialogó para formalizar negociaciones en conjunto y potenciar la posibilidad de conseguir dosis, luego de las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien sostuvo que las provincias pueden realizar compras sin depender de la Nación.

Con respecto a San Juan, la semana pasada confirmaron funcionarios que están en “negociaciones avanzadas” para adquirir unas 1,5 millones de vacunas contra el Covid-19 .

De concretarse esta compra, las dosis superarían ampliamente la población sanjuanina, estimada en 740.000 personas.

Aquí es donde entraría también Mendoza, donde Suárez habló con Uñac y se mostró interesado para comprar las dosis restantes si se llega a acordar la compra.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, fue designado por Suárez para que separe recursos en caso que se pueda acceder a la compra de vacunas. No obstante, desde el Poder Ejecutivo señalan que son negociaciones complejas.

En tanto, Suárez declaró el 14 de abril que “como provincia tenemos un impedimento importante para llegar a un mercado de vacunas que es muy escaso a nivel global. No obstante, seguimos haciendo intentos. Lo estamos haciendo también a través de las vías diplomáticas con otros gobiernos. Me he comunicado con el presidente de Chile y tendremos una conferencia con quienes llevaron adelante las compras en el país vecino”, marcó.

Además, sostuvo: “Si llegamos a tener la posibilidad de comprar vacunas, vamos a hacer el esfuerzo. Tenemos toda la posibilidad de comprarlas”.