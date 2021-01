Suárez lanza su primera licitación de viviendas a un año de asumir

El gobierno de Rodolfo Suárez empieza a hacer su propio camino, con la continuidad del que dejó Alfredo Cornejo, y a un año de asumir, lanza su primer llamado a licitación para viviendas construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) bajo el Plan Mendoza Construye Línea 1.

De las 1000 casas proyectadas para este año, se avanza sobre 273 que representan el 27% de lo planificado y repercutirán en nueve barrios distribuidos en Rivadavia, Godoy Cruz, Junín, San Martín, San Carlos, Guaymallén y San Rafael. Las próximas convocatorias incluirán al sistema de construcción no tradicional como una de las condiciones. Antes de marzo quieren licitar cerca de 230 viviendas más y llegar al 50% de lo planificado.

Durante el 2020, y como suele suceder con los primeros años de los gobiernos, lo que se inaugura es herencia del antecesor. Por eso, las 913 llaves entregadas eran por obras que se venían de la gestión de Alfredo Cornejo. Desde que asumió hasta que se fue, el ex mandatario otorgó 6.111 viviendas nuevas, además de la realización de 2.071 obras de mejoramiento a viviendas ya existentes.

El 2021 empieza con el primer llamado a licitación de la gestión actual, en lo que a viviendas se refiere. Y durante febrero habrá otros que le permitan cubrir un cupo de 500 casas que es la mitad de lo planificado. Las restantes 500 vendrán a través del Banco de Proyectos en donde cada municipio priorizará al menos dos barrios, cuyos terrenos deben estar urbanizados, para ir armando las carpetas.

María Marta Ontanilla, titular del IPV, indicó a Los Andes que “ha sido un gran esfuerzo en esta primera quincena del año poder sacar esta primera tanda de licitaciones. Tenemos planeado antes de febrero llamar a las 38 viviendas de la relocalización de familias de la Ruta 82 y en la primera quincena de febrero llamar a 8 barrios más que estarán en Malargüe, San Rafael, Rivadavia y Tupungato”.

Los barrios licitados en esta oportunidad son: Los Tamarindos (34 viviendas) y Los Árboles (25), de Rivadavia; Martín Fierro (13), de Godoy Cruz; la segunda etapa de El Vivero (20) de Junín; A.M.U.V.I.M. (19), de San Martín; Virgen de Luján II (54), de San Carlos; Viñas de San Alberto II (49) y Viñas de la Merced (26), de Guaymallén y, finalmente Americasa (33), de San Rafael. La inversión es de $985.226.211 para unidades de 60 m2 y cuya urbanización de terrenos fue costeada por cada municipio según establecen las condiciones del Mendoza Construye.

Por otra parte, se llamará a licitación pública para dos barrios que forman parte del Plan Nacional de Integración Comunitaria (ex Tupac Amaru), uno de ellos está en Godoy Cruz y el otro en San Rafael y cuya obra está iniciada pero no finalizada. Además, está muy avanzado el proyecto para la construcción de 38 viviendas en donde habitarán familias que actualmente se encuentran a la vera de la Ruta 82. La mejora de la traza obliga a un rediseño y a través de una licitación, el Gobierno espera brindar una solución habitacional.

Con estas convocatorias, se espera llegar a licitar 500 viviendas y llegar al 50% de lo planificado. El cupo restante de las 500 casas para este año, lo completarán los municipios que han estado presentando documentación en el Banco de Proyectos, que está bajo la órbita de Ontanilla. La intención es que cada comuna priorice 2 barrios de cara a los próximos llamados que podrían arrancar en marzo.

Además, hay 1200 viviendas en ejecución que este año empezarán a entregarse, una de ellas es la relocalización de familias lavallinas por la construcción de la doble vía de la Ruta 40 hacia el norte provincial.

Este año se implementará el sistema de construcción no tradicional

La titular del IPV, María Marta Ontanilla, reveló que habrá un cambio en el diseño de los pliegos para la construcción de viviendas. De hecho, el llamado publicado ayer será el último con sistema de construcción tradicional (ladrillos). Para los próximos, se optará por el sistema no tradicional o industrializado.

El domingo 24 de febrero saldrá la publicación del concurso público para las 38 viviendas que se construirán para alojar a las familias que habitan en las inmediaciones de la Ruta 82. Allí quedará expresa la condición para que los oferentes presenten alternativas a los ladrillos.

“Las próximas licitaciones, excepto las de Integración Comunitaria en donde ya están las viviendas levantadas, son con sistema no industrializado. De hecho, la de las casas de la Ruta 82 saldrá con ese sistema”, precisó María Marta Ontanilla, titular del IPV.

En cuanto a lo detalles, la funcionaria explicó que se dejarán abiertos al oferente. “Vamos a poner como condición que sea sistema no industrializado para poder darle igualdad de oportunidades a todas las empresas que tengan estos sistemas, que se puedan presentar acomodándose a la tipología del sistema de viviendas que vamos a poner en los pliegos”, aclaró.

No se hará referencia a “ningún sistema en particular” porque “hay muchos no industrializados que se adaptan al sistema de viviendas que vamos a publicar. No hablamos de durlock. Hay otros sistemas mucho más resistentes y de mucha mejor calidad”, aclaró Ontanilla.

“Una de las que tipologías que hemos desarrollado es a través del Laboratorio de Vivienda que se creó en los primeros días de marzo. Estamos actualmente con Flores y Olivares (Ciudad) con nuevos prototipo de viviendas. La casa que estamos construyendo se analizó en el Conicet. Se midió, se replicó y es muy interesante.

El laboratorio está conformado por científicos, arquitectos, ingenieros y profesionales vinculados al rubro. Se encuentran en investigación permanente de la temática de vivienda y hábitat. Uno de los principales objetivos es rediseñar con inteligencia la logística del emplazamiento de barrios, conjuntos habitacionales y viviendas individuales.