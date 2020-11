Suárez: “Estamos bajando los casos de coronavirus día a día”

El gobernador, Rodolfo Suárez, sostuvo hoy que los casos de coronavirus “están bajando día a día”, por lo que añadió que son buenas noticias para la provincia, teniendo en cuenta que los hospitales están volviendo a cirugías programadas, y también ha caído el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva.

En diálogo con los medios de comunicación, el Mandatario aseguró que la meseta de algunas semanas atrás tenía una positividad de un 41%; mientras que la de ayer fue del 21%.

“Ya se están normalizando los hospitales, con cirugías programadas, pero también estamos haciendo obras para la segunda ola de la que se habla, esperemos que llegue la vacuna antes”, indicó.

Las declaraciones las dio en medio de la inauguración de obras hídricas junto al superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, con el cual recorrieron la zona con los trabajos de revestimiento del Tramo Superior del Canal Cacique Guaymallén.

Respecto del Presupuesto, se mostró conforme y expresó que “este es un gobierno de diálogo y consenso. Hemos estado dialogando con la oposición, y hacer entender que a todo lo que le dicen que no, significa menos obras para Mendoza”.

Y destacó: “Estas herramientas, como el roll over, no deberíamos ni discutirlas. Han tenido que hacer un esfuerzo muy grande para hacer entender estos temas. Ahora hay que salir a conseguir esos fondos en el mundo, no es fácil, pero somos muy insistidores, vamos a tirar líneas en todos lados para generar obras”.