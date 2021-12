Sigue la polémica: Suárez volvió a aclarar que no aumentará impuestos con la firma del Pacto Fiscal

Luego de la firma del Pacto Fiscal, el gobernador Rodolfo Suárez ratificó nuevamente que no habrá aumento de impuestos para la provincia de Mendoza y argumentó que se realizó “por conveniencia para los mendocinos”.

Las declaraciones del mandatario, que se realizaron vía Twitter, se dieron luego de críticas principalmente de sectores políticos aliados, como el Pro y Cambia Ya, quienes sostuvieron que el Pacto Fiscal conllevaría a suba de impuestos, pese a las aclaraciones que ha dado en varias oportunidades a Los Andes y al resto de los medios el ministro de Hacienda Víctor Fayad.

“Ante la errónea y malintencionada información que circula sobre el Consenso Fiscal, quiero dejar en claro, categóricamente, que en Mendoza no se van a aumentar impuestos y tampoco se crearán nuevos”, comunicó este mediodía Suárez.

Además añadió que la firma del pacto fiscal “se realizó por conveniencia para los mendocinos, ya que dispone de renegociación de deuda, muy beneficiosa para las arcas de la provincia”.

Desde Casa de Gobierno destacaron que los dichos de Suárez no tienen un destinatario en particular, y que se insiste en la ratificación de que en Mendoza no cambiará nada de lo que se votó en la ley Impositiva ante dichos de legisladores, referentes políticos y medios de comunicación.

De la misma manera se expresó el senador nacional Alfredo Cornejo: “NO VAMOS A SUBIR NI A CREAR NUEVOS IMPUESTOS. Respetamos la autonomía de todos los gobernadores para firmar el consenso fiscal, lo que no significa ratificar ninguna de las medidas. Esta firma se ha dado en el marco de un compromiso que asumimos delante de toda la ciudadanía”.

Recordemos que ayer, los diputados nacionales Omar De Marchi y Álvaro Martínez (Pro) aseguraron que “ese pacto avala la creación y suba de impuestos en las provincias”.

“NO AL PACTO FISCAL. Nos comprometimos a no aumentar impuestos. El Gobernador @rodysuarez no debe firmar, porque ese pacto avala la creación y suba de impuestos en las provincias, aunq Mendoza diga que no aumentará El camino es bajar el gasto público, no seguir asfixiando a los contribuyentes”, sostuvo ayer De Marchi en Twitter.

Y contraatacó dentro del disenso de Cambia Mendoza: “Poder disentir en nuestro espacio es un valor a defender. No comparto firmar Consenso Fiscal que autoriza a crear y subir impuestos, y que niega a las Provincias poder demandar a la Nación por los perjuicios que su arbitrario manejo de fondos nos ha generado”.

En tanto, los referentes de Cambia Ya y empresarios liberales que apoyan al Gobierno marcaron: “Si Mendoza se suma al Pacto Fiscal bajará el nivel de inversiones y la generación de empleo”.