Se estira el cierre de lista del PJ en búsqueda de un acuerdo de unidad: los motivos

Semana clave para el PJ de Mendoza: qué pasará si no hay acuerdo por los candidatos

Con una postura clara de ambos sectores políticos, ya es casi un hecho que esos comicios no se concretarán. La razón: los dos espacios coinciden en que debe haber una lista de unidad, pero el acuerdo aún no llega.

Emir Félix-Anabel Fernández Sagasti.jpg El presidente del PJ Mendoza, Emir Félix, reunió a los intendentes y al sector de Anabel Fernández Sagasti Archivo

En la sede partidaria de calle San Lorenzo, en Ciudad, el sector de los intendentes respondió a este medio que, aunque “no ha habido avances concretos”, destacan que se “comenzó a hablar seriamente” y que hay “una voluntad de unidad”.

“Estamos en una etapa de cortesía. La intención es que todos los espacios políticos estén representados. Hay voluntad de llegar a un acuerdo”, manifestó un dirigente cercano a los jefes comunales.

Sobre el cuarto intermedio, ambos sectores volverán a reunirse a las 22. En ese ínterin harán un “balance electoral, político y estratégico” respecto de las listas. No obstante, recién este lunes podrían “novedades concretas” con el futuro de quienes serán los candidatos del peronismo.

“Se ha pasado a un cuarto intermedio hasta las 22, pero seguramente se extienda hasta el domingo por la noche. Estamos bien con los tiempos electorales”, comentó un legislador del PJ.

La postura del kirchnerismo

Desde La Cámpora, en cambio, se mostraron más distantes y remarcaron que “no hay un plazo de cierre de listas”, ya que lo que se vivió este sábado fue una decisión de la junta electoral del partido, con un cronograma “armado por los intendentes sin consultarnos”.

“Desde el primer momento dijimos que no vamos a ir a internas. Nuestra postura es clara: unidad o vamos con nuestro partido por fuera del PJ. Para nosotros hoy no hay ningún cierre”, aseguró un dirigente de peso del kirchnerismo.

Para el espacio que lidera la senadora Anabel Fernández Sagasti, los únicos plazos válidos son los del cronograma nacional: hasta el 7 de agosto para la conformación de frentes y alianzas, y hasta el 17 del mismo mes para el cierre de listas.

Anabel Fernández Sagasti Anabel Fernández Sagasti se reunió con más de 120 dirigentes de toda la provincia. Prensa Anabel Fernández Sagasti

La “boleta fuerte” de los intendentes

En paralelo, el sector de los intendentes impulsa una “lista fuerte” para octubre. El borrador ubica a Emir Félix como cabeza de lista, seguido por Flor Destéfanis (intendenta de Santa Rosa) y Matías Stevanato (intendente de Maipú) en tercer lugar.

En ese esquema, el cuarto lugar sería para La Cámpora, salvo que Fernández Sagasti acepte ir en segundo término y acompañar a Félix. Un punto que sí está confirmado es el nombre del frente con el competirá el PJ en los comicios legislativos nacionales. El lema elegido es “Peronismo de Mendoza”.

Emir Félix y los intendentes del PJ Emir Félix y los intendentes del PJ, Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz), Matías Stevanato (Maipú) y el exjefe comunal Jorge Giménez (San Martín). Prensa PJ Mendoza

En octubre estarán en juego cinco bancas para la Cámara de Diputados de la Nación. Como la distribución se realiza por el sistema D’Hondt, es prácticamente imposible que una sola fuerza obtenga más de tres escaños.

El kirchnerismo, sin embargo, relativizan esta versión. “Es mentira que nos ofrecieron un lugar, porque no nos han convocado”, dijeron. Y frente a la consulta sobre posibles candidaturas, respondieron que “es mejor no hablar por ahora”.

“Antes de proponer un nombre, primero tenemos que ver y, en su defecto, aceptar los lugares que nos ofrecen. Nosotros ya tenemos nuestro partido listo para competir”, cerraron desde el kirchnerismo mendocino.

Como respuesta a este planteo de La Cámpora, en el grupo de los intendentes precisaron: “Dicen que no lo convocamos porque no quieren dar información, porque no les conviene, y en cierto punto es entendible”.

Aun así, reina la incertidumbre en el PJ, a la espera de que sus principales internas definan qué pretenden para las elecciones de octubre.