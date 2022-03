Ruta Panamericana: avanzan los trabajos y preparan la licitación de la tercera etapa

El Gobierno provincial avanza con la remodelación integral de la ruta 82, que une la zona del microcentro con Cacheuta y Potrerillos. Actualmente se transita en la etapa 2, que lleva un 10% de avance, con una inversión de $2.200 millones y que tiene un plazo de 24 meses.

Esta obra de infraestructura vial es la más importante de la gestión que encabeza el gobernador Rodolfo Suárez, aunque, en simultáneo, desde la Dirección Provincial de Vialidad se pulen los detalles técnicos para la licitación de la etapa 3, prevista para la segunda mitad de 2022.

Reunión de dirigentes y empresarios por la obra de la ruta 82. Prensa Gobierno

En total, la inversión terminará siendo de U$S 80 millones, de los cuales U$S 50 millones están siendo aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los U$S 30 millones restantes, por la Provincia de Mendoza.

Las claves de la Panamericana

Con un tránsito diario medio anual de 35.000 vehículos, nuevos barrios e inversiones inmobiliarias en expansión, el tramo 2 de la obra es en el presente el más influyente. Se extiende desde la nueva rotonda construida frente a la “bajada de los caracoles” (ingreso a Chacras de Coria), hasta la intersección con calle Gobernador Ortiz, es decir, 8,16 kilómetros.

La serie de modificaciones aplicadas al proyecto original (fruto de múltiples reuniones con vecinos y frentistas), junto con los datos relativos a los trabajos que están en ejecución, fueron analizados recientemente por una delegación del BID en una jornada dedicada enteramente a desmenuzar el funcionamiento de la obra.

“Fue un encuentro sumamente saludable donde todas las partes involucradas en la obra pudieron conocer en profundidad el grado de avance, la influencia de cada parte en el territorio y en las mejoras de circulación, y donde cada integrante del grupo que nos visitó pudo corroborar la importancia de esta realización”, puntualizó Osvaldo Romagnoli, administrador de Vialidad Provincial.

Además de los equipos técnicos del ente vial y de los referentes de la empresa Paolini Hnos, a cargo de la obra, participaron de la reunión la jefa de Proyectos BID en Argentina, Julieta Abad, el asesor Fabián Schvartzer, el Ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, y representantes del Ministerio de Hacienda, de la Unidad de Financiamiento Internacional y del Instituto Provincial de la Vivienda.

La etapa 2 de la obra tiene plazo de ejecución de 24 meses (actualmente registra un 10 % de avance) y se prevé su finalización para agosto de 2023.

El tramo 3 se extenderá desde la finalización del tramo 2 hasta Cacheuta, completando uno de los circuitos con mayor potencial turístico del área norte de Mendoza.