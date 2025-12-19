Presupuesto 2026: no incorporó en el Senado el capítulo 11 rechazado por Diputados y obtuvo dictamen

La Libertad Avanza (LLA) firmó hoy en el Senado el dictamen sobre el proyecto de Presupuesto sin incluir el capítulo que contemplaba la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad y que había sido rechazado por la Cámara de Diputados .

El Gobierno buscará modificar el Presupuesto 2026 en el Senado, tras el revés en Diputados al capítulo 11

Presupuesto 2026: estos son los "aliados" apuntados por Milei que votaron en contra de las derogaciones

La decisión de no incorporar el capítulo XI se debe a que el oficialismo no tiene el respaldo de otras bancadas políticas.

De esta manera, el Senado debatirá el próximo 26 de diciembre el Presupuesto 2026 sin incluir ninguna modificación respecto del texto votado en diputados, según señalaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

La Cámara de Diputados rechazó el jueves por 123 a 117 ese capítulo que, además, tenía artículos sobre ley de Zonas Frías, la eliminación de la actualización de las Asignaciones Familiares, las deudas en materia de energía y la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche , de LLA, anunció que estaba circulando el dictamen de Presupuesto 2026 mientras aún no había terminado la reunión informativa donde exponía el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Posteriormente, Atauche informó que ya tenían 11 que fueron aportadas por cinco libertarios, 3 de la UCR, uno del PRO, uno de Independencia y uno de Provincias Unidas.

En forma previa, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales emitió dictamen favorable sobre el proyecto de Reforma de Procedimiento Tributaria denominada “Inocencia Fiscal”, y que también se debatirá el 26 de diciembre.

Los senadores dialoguistas que firmaron el dictamen condicionaron su voto favorable a que el oficialismo no incluya nuevamente el capitulo XI, informaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas.

Atauche destacó la importancia de que para la Argentina “ ste presupuesto es esencial para el funcionamiento de la república, para el sostenimiento del programa económico y para este avance y crecimiento que tiene Argentina”.

“Tenemos un dictamen de mayoría, con 11 firmas. Considero que este es un avance muy importante para afianzar el rumbo económico del país. Esperemos que el presupuesto se sancione pronto por el bien de todos”, destacó.

En el primer tramo de la reunión de Presupuesto, Guberman afirmó que “este año estamos planteando un proyecto de presupuesto que, en 2026, se mantenga en línea con lo que estamos haciendo estos últimos dos años, es decir, con un superávit financiero de alrededor de un 0,3 % del PBI”.”

Al justificar que no había márgenes para cambiar el presupuesto, Guberman destacó que el 82% está destinado a gastos sociales al señalar que “el 45% destinado a previsión social, 16% a asistencia social, 11% a salarios de todo el sector público, y 9% es la cuenta de intereses de la deuda”.

“En el 18% restante quedan subsidios, el gasto universitario, esas dos cosas solas son prácticamente el 10%. Por eso, el 92% del presupuesto prácticamente no tiene mucho margen para discusión”, agregó.

Al detallar estos porcentajes, Guberman enfatizó que lo hacía “para que veamos la dificultad de tomar decisiones o ajustar determinadas cuestiones dentro del presupuesto” ante el escaso margen.

También se refirió a la intención de gobernadores de tomar deuda para acceder a los mercados, pero señaló que “nosotros no estamos en contra de eso, pero hay una ley de Responsabilidad Fiscal que si las provincias se mantienen en esa trayectoria no van a poder endeudarse. No es una decisión del Estado nacional bloquear cualquier iniciativa de acceso al mercado, sino que hay una ley”.

Dijo que todas las medidas tributarias que se adoptaron no afectaron a las provincias y, en ese sentido, señaló que “fuimos siempre muy cuidados de no afectar el ingreso por impuestos de recaudación nacional que vaya a las provincias”. Apuntamos fundamentalmente a la eliminación del Impuesto País que era más de un punto del PBI de recaudación anual”.

También defendió la política para terminar la intermediación de los planes sociales y la baja de la pobreza con la que asumieron el Gobierno.

“La pobreza sigue siendo altísima para lo que debería ser, pero estamos en el nivel de pobreza más bajo desde 2018, bajó de 42% a 32% si tomamos el momento de inicio de la gestión”, apuntó.

Guberman también justificó, ante una pregunta del senador peronista Jorge Capitanich, la suspensión de la ley de financiamiento educativo y de la ciencia y tecnología, al afirmar que lo único que planteamos es blanquear la realidad, porque desde que existen la mayoría de estas leyes, nunca se cumplieron los presupuestos mínimos que fijan estas leyes”.

“Lo que queremos decir es que, en lugar de hacernos los desentendidos y no cumplir, preferimos suspender para que todos quedemos legalmente cubiertos, ustedes por aprobar el Presupuesto que eventualmente no cumple con esa ley y los funcionarios porque nos parece razonable hacer el planteo”, manifestó.

Por otra parte, Capitanich planteó la necesidad de “trabajar el tratamiento de gastos tributarios o medidas que generen condiciones para optimizar la recaudación tributaria de manera equitativa”.