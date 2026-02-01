1 de febrero de 2026 - 16:41

Paro de ATE: el gremio reprogramó la medida pero mantiene asambleas en aeropuertos

La medida de fuerza fue reprogramada para cumplir con los plazos de preaviso que exige la Ley de Esencialidad. El gremio permanece en estado de asamblea permanente y advierte posibles afectaciones en la operatividad aeroportuaria.

ATE reprogramó la huelga general.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió reprogramar la huelga general que estaba prevista para este lunes y analiza concretarla el 9 de febrero, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes gremiales y del sector aeroportuario.

La decisión no implica una resolución del conflicto de fondo, sino que responde a la necesidad de adecuarse a la Ley de Esencialidad, que establece que toda medida de fuerza debe ser anunciada con una anticipación mínima de cinco días. La normativa fija protocolos específicos para los servicios públicos y contempla plazos de hasta diez días en casos de afectación directa a servicios esenciales.

En ese marco legal, los representantes sindicales proyectan el lunes 9 de febrero como la fecha más probable para la realización de un paro total de actividades por 24 horas.

Pese a la postergación de la huelga general, el gremio se declaró en Estado de Asamblea Permanente y Afectación Inmediata, lo que podría generar interrupciones parciales y demoras en la programación de vuelos en distintas terminales del país. Esta modalidad impacta en áreas sensibles como el control terrestre, los servicios administrativos, el cuerpo de bomberos y sanidad aeroportuaria, así como la inspección operativa de pista.

El conflicto tiene como eje el incumplimiento de acuerdos salariales previamente establecidos entre los trabajadores y los organismos estatales. Según denuncian desde ATE, se registró una marcha atrás en la liquidación de haberes que ya incluía un incremento acordado.

Entre los principales puntos de la controversia, el gremio enumera el incumplimiento en el pago de salarios, la anulación de aumentos en el adicional por “racionamiento” que figuraba en el sistema de liquidación SARHA y una situación de conflictividad intergremial, originada —según sostienen— por reclamos de sectores que no habían sido incluidos inicialmente en el beneficio.

La situación continúa en desarrollo y la operatividad de los próximos días dependerá de las notificaciones formales que el sindicato presente ante la autoridad laboral. En este contexto, se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas o a través de los canales oficiales de Aeropuertos Argentina.

