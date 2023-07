Para el fiscal Dante Vega, “existe riesgo de fuga” de Bento y su familia

Este miércoles comenzó el primer día del juicio contra Walter Bento, suspendido juez federal con competencia electoral que está acusado de liderar una asociación ilícita que otorgaba beneficios judiciales a imputados por delitos de narcotráfico y contrabando, a cambio de grandes sumas de dinero y bienes muebles e inmuebles.

El fiscal general Dante Vega, quien lideró una amplísima investigación sobre Bento y el resto de los 32 imputados que tiene la causa, insistió en que “existe riesgo de fuga” por parte del magistrado y su familia. Si bien Bento ha sido suspendido por el Consejo de la Magistratura y se debe iniciar un jury de enjuiciamiento, no se ha resuelto hasta el momento su posible destitución, por lo que persiste con fueros y en libertad.

“Existe riesgo de fuga, lo hemos fundamentado en 5 oportunidades. Pero aún tiene la investidura y todavía no lo define el Consejo de la Magistratura”, comentó, y agregó que si no mantuviera la investidura, “se haría efectiva la prisión preventiva”.

En este sentido, expresó que “si toda la banda está detenida, su cabeza, el juez federal debería estar también detenido”, debido no solamente al riesgo de fuga, sino que además, consideró Vega qeu hay un “entorpecimiento” de la causa y de la investigación, estando el propio magistrado en libertad mientras sigue la causa en su curso.

Para Vega, es un caso “histórico” en el cual “es la primera vez que los 33 imputados están presentes en el mismo recinto” y añadió que se ha demostrado que el Juez y su familia “se han enriquecido ilícitamente”, y también aguarda un juicio que seguramente será largo, de entre un año y medio o incluso dos.

En tanto, expresó que aguardan la posibilidad de de que Bento pueda contestar pregunas por parte de la Fiscalía, teniendo en cuenta que el abogado defensor, Mariano Fragueiro Frías, expresó que Bento declarará.

“Siempre que fue indagado, nunca contestó preguntas de la Fiscalía. Siempre está la expectativa mas allá que tenga derecho a negarse, siempre la expectativa es que conteste las preguntas que efectuamos como acusadores. Veremos qué temperamento adopta cuando declare”, manifestó Vega, quien añadó que tienen “pruebas contundentes” de acuerdo a la investigación y el juicio en el cual intentarán comprobar que existió una banda liderada por Bento en la que recibían el pago de coimas a cambio de beneficios judiciales.

Qué dice el abogado de Walter Bento

Quien también habló fue Mariano Fragueiro Frías, uno de los abogados que encabeza la defensa de Bento, quien negó la posibilidad de algún tipo de riesgo de fuga por parte de su defendido y su familia.”Bento ha estado adentro de la sala de audiencia, no se va a profugar de ninguna manera, ni él ni la familia”, marcó.

Además, aseguró que “hay que confiar en las decisiones del Poder Judicial, si no estamos fritos”.

Sobre la primera parte del juicio, Fragueiro Frías anticipó que “las audiencias que tiene previsto el tribunal para la lectura de los requerimientos de elevación a juicio son muchísimas, por lo menos 8 o 9″.

“Hablar de inocencia o no a esta altura, yo puedo decir y usar palabras o sinónimos de inocencia y sin embargo ninguno de ustedes me va a creer, me va a decir por qué estamos acá”, dijo y agregó: “Lo importante es que estén en el juicio y escuchen el juicio y los interrogatorios a los testigos”.

En relación a la declaración más esperada del proceso judicial, la del principal imputado Walter Bento, el letrado anticipó que su defendido “va a declarar y va a contestar preguntas al principio del juicio”.

Además, sumó que el juez federal suspendido “tenía ya tenía ganas de estar acá (en el juicio”).

“Tiene muchas ganas de declarar. Se va a presentar, no se va a fugar. De ninguna manera. Ni él ni la familia. Imaginen si hoy hubiese dicho que no viene, nadie lo hubiese podido detener porque todavía goza de las seguridades”, aseguró el abogado defensor.

En una rueda de prensa improvisada en los Tribunales Fragueiro Frías dio respuestas concretas que anticipan un juicio intenso.

-¿Su cliente va a explicar la relación con Aliaga?

-Pero por supuesto, esperemos a la declaración.

-¿Qué opina del papel de Bento?

-Según la fiscalía dice que es uno de los papeles más importantes, cayó un juez dentro de esta asociación… Lo tiene que probar, todavía no lo probó, para eso está el juicio, el juicio oral es para eso.