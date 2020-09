Nuevas restricciones en Mendoza: cierran los clubes; limitan gimnasios, restaurantes, y misas

El gobernador, Rodolfo Suárez, afirmó en conferencia de prensa que aplicará desde hoy más restricciones en la provincia, teniendo en cuenta el aumento de casos de coronavirus, pero sobre todo la crítica situación de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que está en el orden del 90% de ocupación.

Según expresó, la restricción de actividades se definió luego de reuniones y contactos con a los intendentes del Gran Mendoza durante este fin de semana.

Tal como se había especulado, Suárez anunció las siguientes medidas para las zonas urbanas del Gran Mendoza que regirán hasta el 22 de septiembre:

Se continuará con el cierre de los bares .

Restaurantes y cafés van a seguir funcionando, pero sólo aquellos que tengan mesas al aire libre, no en lugares cerrados. Las mesas podrán ser ocupadas por 4 personas. Seguirán los mismos horarios de apertura y cierre de comercios. (En el caso de San Rafael, también podrán abrir los restaurantes y cafés con mesas al aire libre).

Se restringe la concurrencia en los templos e iglesias a sólo 10 personas como máximo.

Se limitará la asistencia a gimnasios al 30 % de ocupación.

Se cerrarán los clubes . “Creemos que es una medida necesaria para bajar la circulación de la gente, por unos días”, comentó.

Seguirán las salidas por DNI , pero reforzarán los controles en la vía pública.

Se restringirá la atención en la administración pública y se potenciará la atención online.

No se permitirán las reuniones al aire libre de hasta 10 personas, como dispuso la Nación. “No las vamos a habilitar. No sabemos cómo se implementa esto de las juntadas al aire libre. Estaría lleno de gente en los parques si lo permitimos”, dijo Suárez.

Respecto al turismo interno, Suárez indicó que “seguirá en Potrerillos, Cacheuta y Valle de Uco. Ahí no hay tanto riesgo. Los protocolos son estrictos y en esos lugares no hemos detectado ningún caso”, pero ejemplificó que “a San Rafael, Alvear y Malargüe no podrá ir alguien del Gran Mendoza”.

“Todo esto lo hacemos para bajar la circulación. Las acciones están acompañadas por otras medidas sanitarias. Hemos invertido más de $1.000 millones en insumos, con reactivos, oxígeno, camas. Hemos incorporado más de 740 trabajadores de la salud en los diferentes hospitales de la provincia”.

Por otro lado, sumó que se agregaron 600 camas hospitalarias, y 110 camas de terapia intensiva. “hemos duplicado las camas UTI que teníamos en la provincia”, comentó.

También anunció que toda la atención pediátrica irá al hospital Notti, al cual se incorporará la atención familiar. “Cuando haya un menor, los adultos de la familia también irán allí”, expresó; mientras que en el hospital Carrillo será hospital Covid, y se dotará de todos los insumos, con 60 camas más en el nosocomio.

“Esta es la ultima medida que podemos tomar de flexibilización. El siguiente paso, si esto no se detiene, no queda otra que ir a la situación de aislamiento y durante 20 días suspender todo tipo de actividades, y volver a fase 1”, adelantó.

Además, indicó que “todos los mendocinos tenemos un conocido que tiene coronavirus. No tenemos que llegar a tener conocidos fallecidos. Es una decisión entre la vida y la muerte”.

Suárez comentó que la mayoría de los contagios “se da en las reuniones clandestinas que se hacen, y luego se afectan a sus familiares. Pero además, no solo afectan a los adultos mayores, sino también a los jóvenes”, dijo, y dio detalles de que cada vez hay más personas menores de 60 años que han tenido que pasar por terapia intensiva.

Respecto a la charla que mantuvo con el presidente, Alberto Fernádez, destacó que “muchos entienden que deberíamos estar en situación de Aislamiento, es decir, parar actividades por 21 días y aislarnos; pero entendemos que con el sistema sanitario, podemos seguir en etapa de Distanciamiento Social, con las actividades abiertas”, más allá de las advertencias que indicó que se irá a una fase de aislamiento si no hay una baja en la curva de casos.

“En Mendoza apostamos mucho al cuidado personal, a las decisiones personales para poder mantener abierta la economía y pensando en las personas que necesitan salir a trabajar; porque si bien hay asistencia del Estado, a muchos no les llega o no les alcanza”, destacó, y pidió: “Salgan solamente lo necesario”.