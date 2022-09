La nueva vida de Nina Pelozo, la expiquetera que pasó por el Bailando y ahora se recibió de profesora

En el año 2000, Nina Pelozo apareció en la escena pública nacional como la compañera de Raúl Castells, uno de los piqueteros más combativa que tenía Argentina cuando cerraba el milenio.

Desde ese lugar, su nombre se transformó en sinónimo de lucha activa y de combate en las calles, en los episodios más tensos recordados durante el fin de la Alianza y las gestiones de Duhalde y Kirchner.

Pero su salto a la fama se dio cuando en el 2007 se sumó al Bailando por un Sueño, el programa célebre de Marcelo Tinelli. Sin embargo, desde ese estrellato poco se supo de ella debido a que bajó el perfil y se enfocó en otros proyectos. Pero ahora, su historia volvió a ser tendencia ya que su vida dio un giro y se transformó en modelo para muchas personas.

La expiquetera se recibió de profesora y hoy da clases. La Nación.

Según lo detalla La Nación, Nina se separó de Castells hace 10 años y decidió estudiar la carrera de Biología, de la que se recibió en 2011 y desde entonces es docente. “Tenía que cambiar. Era empleada doméstica en negro y el día de mañana quería tener una jubilación. Quería tener conocimiento, capacitarme y ser alguien. Me acuerdo que me decían ‘Ya sos Nina Pelozo’, pero yo quería ser alguien, tener un título que nadie me saque”, contó.

“Cuando me fui a presentar el primer día, dicen ‘la profesora de Biología’ y los pibes decían ‘esta es la que hace piquetes’, ‘profe, vamos a hacer piquetes juntos’... Después me relajé”, relató cuando hizo referencia a sus inicios como docente. “No soy brava como profesora. No tengo paciencia con los chicos, pero con los alumnos sí. Nadie lo cree, pero es así”, agregó al relatar cómo es el vínculo con los estudiantes.

No obstante, y fiel a su espíritu combativo, también se quejó de las deducciones: “Trabajo 22 horas por semana. Si tomo más horas, Afip me saca más y cobro lo mismo”.

Si bien su perfil como militante social pudo haberla llevado a elegir un profesorado en otras materias, Nina Pelozo explicó los motivos por los que eligió la biología: “Yo vengo del campo, siempre me gustó el medioambiente, los seres vivos, la siembra. También estoy con salud y adolescencia, doy la parte de ESI que es de lo que más me gusta porque ayudamos mucho a los chicos”.