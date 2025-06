Ni en el Pro, ni en LLA: bullrichistas organizan su propio espacio en Cambia Mendoza

A pesar del salto de Bullrich a La Libertad Avanza y el gesto replicado por la vicegobernadora Hebe Casado , los dirigentes no creen necesario seguir el mismo camino y se concentran en hacer lo suyo dentro de Cambia Mendoza . Es decir, ni en LLA, ni en el Pro, puntualmente.

A Thomas y Mosso lo acompañan otros dirigentes díscolos del Pro que son funcionarios provinciales. Es el caso de la subdirectora de Educación Privada en la DGE, Cecilia Páez , y el asesor del IPV, Sergio Miranda . También participa el reconocido abogado Carlos Aguinaga. Hebe Casado no participa puntualmente.

Vínculo roto con el Pro

Thomas explicó en contacto con Los Andes que no tiene “ninguna relación con la conducción partidaria” del Pro mendocino y apuntó, incluso que “han tomado una postura bastante intransigente con nosotros”.

“Yo voy a estar donde estoy, lo mismo que los que me acompañan. Justamente, cuando hay dirigentes que se concentran en estar en uno u otro espacio, en estar pendientes de una afiliación u otra, a la gente no le interesa en lo más mínimo”, sostuvo el Jefe del Interbloque de Cambia Mendoza en la Cámara Baja.

“A la gente no le interesa sí sos, en este caso de un partido o si te vas a otro o no. La gente quiere escuchar posibles soluciones a sus problemas; interactuar, hacer propuestas, y en ese sentido me parece que Modelo Mendoza le viene muy bien al oficialismo, porque amplías el espectro de gente que se acerca”, explicó.

“Cambia Mendoza tiene la responsabilidad de la conducción de la provincia y en estos encuentros surgen críticas y visiones que pueden enriquecer, en mi caso a proponer cambios a la legislación vigente o en el último encuentro que hicimos, con presencia de docentes, se habló de la preocupación por la educación diferencial”, puso de ejemplo.

El caso Petri

Para Thomas no es necesario rubricar un salto a La Libertad Avanza, pero sí entiende que se requiere sellar oficialmente la demorada alianza entre oficialismos nacional y provincial.

“En el caso de Mendoza compartimos electorado y deberíamos estar juntos para hacer una propuesta potente a los mendocinos, esa es la idea. Ahora, en mi caso no veo como imprescindible pertenecer a una estructura, en este caso partidaria de La Libertad Avanza”.

Y aseveró: “Hay muchos funcionarios y gente que está sumándose a la idea que propone el presidente Milei, pero que no se imagina hacerlo desde la estructura partidaria de LLA. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Luis Petri, es radical y por lo que entiendo seguirá siéndolo”.

“En mi caso en particular, no considero imprescindible para hacer aportes, estar en la estructura de La Libertad Avanza, estoy muy bien donde estoy”, cerró el legislador provincial.