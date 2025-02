Milei echó a la hija de Cavallo, embajadora de Argentina ante la OEA

Ante estas declaraciones, el jefe de Estado advirtió que "hay mucho político pidiendo devaluación" , en referencia al " impresentable " -como dijo- exministro de Economía, Domingo Cavallo . Por ello se quejó de que “hay gente que no sabe ni sumar y habla del carry trade”.

“Le voy a decir, en especial al impresentable de Cavallo. Porque mientras él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, él defendía el tipo de cambio de la convertibilidad. Este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad. Porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr. Recompusimos las tarifas durante todo el proceso. Y tampoco hicimos expropiaciones, no hicimos un plan Bonex", declaró el Presidente esta mañana.