Milei denunció a Julia Mengolini por "injurias" tras insinuar una "relación incestuosa" con Karina

Lo presentación que hizo ante la Justicia la defensa de Milei reúne los dichos de la periodista en el programa Duro de Domar, emitido por C5N: “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana (…) No hice un juicio de valor, hice una descripción. Saquen las conclusiones en sus casas. Vive con 8 perros y todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana”, fue lo planteado por Mengolini en aquel envío.

También se alude a un tuit de Mengolini del 12 de agosto de 2024, en el que la conductora publicó: “Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros, (no que dormía con sus perros). Y que estaba ´enamorado´ de su hermana, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”.

Milei: "Afectó mi honor y reputación"

Según la denuncia de Milei, la periodista afectó su honor y reputación tanto personal como presidencial, y adujo además que hubo dolo en las injurias, es decir, que tuvo intención de ofender o, al menos, admitió la posibilidad de hacerlo y procedió igualmente.

Para respaldar la presentación, el Presidente presentó como prueba una reciente entrevista de la propia Mengolini al constitucionalista Andrés Gil Domínguez sobre la acusación de incesto en su contra promovida los últimos días a través de las redes por militantes libertarios, donde, según plantea la defensa de Milei, la comunicadora reconoció el impacto de este tipo de acusaciones.

“Es evidente que la querellada entiende que afirmaciones como las que ella misma expresó en mi contra resultan muy graves, en cuanto implican un daño que no es remediable con la simple respuesta pública, sino que ameritan iniciar acciones legales como la presente. Por lo tanto, es la misma Sra. Mengolini la que da lugar a sostener que ella ha llevado adelante un actuar delictivo, el cual se corresponde con lo contemplado en el art. 110 del CP”, sostuvo la denuncia.

Mengolini también denunciará

Por su parte, Mengolini había adelantado hoy que presentaría una denuncia contra Milei y otros integrantes del oficialismo por los tuis de cuentas libertarias que la acusaban de tener una relación con su hermano, debido a que con esas publicaciones “se han cometido delitos de intimidación pública, de incitación al odio, incitación a la violencia colectiva, amenazas coactivas y podríamos seguir”.