Milei aclaró que “la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada”

En el marco de las tomas y protestas estudiantiles en todo el país, el presidente Javier Milei sostuvo esta mañana que “no está en discusión la universidad pública no arancelada” e insistió con las auditorías.

En una entrevista con el periodista Antonio Laje en el canal LN+, el jefe de Estado aseguró que Argentina está “saliendo del infierno de una manera exitosa”, a la vez que destacó la baja de la inflación y dijo que “hay que comprender es que el populismo no es gratis”.

“Había que cortar con la emisión monetaria y hay que comprender que el populismo no es gratis”, manifestó el Presidente.

Javier Milei en LN+

Además, Milei declaró: “La idea de la libertad va contra los curros de la política. Ando por la calle, ando mucho más que lo que la gente se imagina”.

Acerca del conflicto en las universidades, con tomas, asambleas y reclamos por parte de estudiantes y docentes en contra del veto a la ley de financiamiento, Milei afirmó: “No está en discusión la universidad pública, ni está en discusión que sea no arancelada. Todos estos que están haciendo las tomas ¿están a favor que se utilicen las universidades políticamente para robar?”.

“¿Por qué no quieren ser auditados? No quiere ser auditado el que está sucio”, repitió Milei, tras lo cual además comentó: “Se utilizaban los planes sociales para hacer política”.

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente dejó abierta la posibilidad de discutir el Presupuesto 2025, incrementado las partidas para las universidades respetando la premisa del déficit cero.

“Acá está el Presupuesto, vean cómo lo vamos a reasignar. Yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran, pero no voy a subir los impuestos ni tomar deuda nueva”, señaló.

“Los docentes no están bien pagos, no de ahora, es algo histórico. Los tipos que no lo arreglaron me vienen a reclamar a mi por lo que pasa hace 40 años. Estoy dispuesto a arreglarlo, lo que estoy diciendo es que me digan cómo lo hacemos”, admitió Milei.

